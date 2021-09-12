Enes Kanter'in bu kararı ABD medyasının gündeminde

Milli basketbolcu, NBA yıldızı ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Raindrops Tv’de. Enes Kanter tatil yerine çocuklarla kamp yapmayı tercih etti. Ücretsiz kamplara olan yoğun ilgi ABD medyasının da gündeminde. Kanter, takımı Boston Celtics’le de yeni sözleşme imzaladı.





NBA’deki başarılı temsilcimiz, basketbol kamplarını, ABD’deki yaşamını, Blazers’ta geçirdiği başarılı sezonu ve yeni takımındaki hedeflerini Gün Bugün programında Kemal Gülen’e anlattı.





Kanter yayın sırasında insan hakları aktivisiti olarak hangi çalışmaları yapıyor? Türkiye için en çok üzüldüğü şey nedir? Hak ihlallerini dünyaya nasıl anlatıyor? Türk medyasındaki karalama haberlerini nasıl karşılıyor? Basketbol kamplarında yaşanan coşku onu nasıl etkiliyor? Kamp ziyaretlerinde Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili en dikkat çekici nokta nedir? gibi sorulara da cevap verdi.





İşte Enes Kanter'in o söyleşisi:



