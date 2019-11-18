Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter'in kardeşinden "Türkiye" tweeti /18 Kasım 2019 11:42

Enes Kanter'in kardeşinden "Türkiye" tweeti

Enes Kanter'in kendisi gibi basketbol oynayan kardeşi Kerem Kanter takımının Türkiye'de oynayacağı maça gidemeyecek.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Kariyerine İspanya‘nın Joventut Badalona takımında devam eden Kerem Kanter, Darüşşafaka Tekfen ile oynanacak Eurocup maçı için İstanbul‘a gitmeyeceğini söyledi.

Kerem Kanter, şahsi Twitter hesabında, "20 Kasım’daki Eurocup maçımız için Türkiye’ye gelmeyeceğim. Tekrar beni izlemek isteyen seyircilerden özür dilerim. Takımıma başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kerem Kanter, İspanya'nın Joventut Badalona takımı taraftarlarının gönlünde taht kurdu.

Kerem Kanter'in ağabeyi Enes Kanter, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtic's takımında forma giyiyor. 

Başarılı basketbolcu Enes Kanter, 2018 yılında bir programa katılmak için gittiği Romanya'da havalimanında gözaltına alınmıştı. 

Enes Kanter Amerika'da, kardeşi Kerem Kanter (sağda) İspanya'da forma giyiyor.

Kanter'in hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye iade edilmesi NBA'in girişimleri ile son anda engellenmişti. 
Enes Kanter Hizmet Hareketi gönüllülerinin maruz kaldığı hukuksuzlukları geçen hafta Amerikan Kongresi'nde anlatmıştı. 

Kanter geçen yıl takımının İngiltere'nin başşehri Londra'da oynadığı maça "Türkiye'ye iade edilme endişesi" sebebiyle gitmemişti.  

BABASI MEHMET KANTER TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında şiddet ya da teröre bulaştığına dair tek delil olmadığı halde 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. 

"BENİM ÜMİDİMSİN" İMZA KAMPANYASI DESTEK BEKLİYOR

Kanter'in "Benim Ümidimsin" sloganı ile başlattığı imza kampanyası change.org sitesinde devam ediyor. 

1 milyon imzaya ulaşılması hedeflenen kampanyanın linki için lütfen tıklayın

ENES KANTER'İN YOUTUBE'TA PAYLAŞTIĞI KAMPANYA VİDEOSU:

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