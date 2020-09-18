Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular





Enes Kanter ve arkadaşlarının üçüncü çeyreğe kadar maçı önde götürmelerine rağmen Rakipleri Miami Heat maçı 106-101 kazandı

NBA'de Doğu Konferansı Final Serisinin ikinci maçında Enes Kanter'in takımı Boston Celtics , Miami Heat ile karşılaştı. Maç final serisi olunca Türk Televizyonlarında uzun bir aradan sonra ilk defa Enes Kanter'in maçı yayınlandı. Ancak Türkiyeli Spiker ve yorumcusu Enes Kanter'in adını ağızlarına almamak için büyük çaba sarf ettiler . Yayıncı kuruluş için Boston Celtics maçı adeta 4 kişi oynadı. Özellikle Enes Kanter'in basket attığı anlarda oldukça zor anlar yaşadılar.