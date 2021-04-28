Enes Kanterli Portland galibiyet orucunu Indiana’da bozdu

LİLLARD VE SİMONS NBA TARİHİNE GEÇTİ

Portland’ın 21 yaşındaki genç oyuncusu Anfernee Simons, Indiana karşılaşmasında kullandığı ilk 9 üç sayılık atışında isabet bularak NBA tarihinde bunu gerçekleştiren 13 oyuncudan birisi oldu. Bu alandaki rekoru 21 Ocak 2019’da oynanan Lakers maçında ilk 10 üç sayılık atışında da isabet bulan Warriors oyuncusu Klay Thompson elinde bulunduruyor.

Portland’ın yıldız oyuncusu Damian Lillard ise Indiana karşısında bulduğu 4 üçlükle, NBA tarihinde 2000 üçlük isabetini aşan 10. oyuncu oldu. Lillard, NBA tarihinde bu hedefe en hızlı ulaşan 2.oyuncu oldu. Listenin ilk sırasında 597 maçta 2000 barajını aşan Stephen Curry var. Lillard ise 670.maçında bu sayıya ulaştı.









ENES KANTER GALİBİYETİ ALPARSLAN GÜNGÖR’E ADADI

Portland Trail Blazers’in aldığı her galibiyeti Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan kişilere adayarak yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan Enes Kanter, Indiana Pacers zaferini 16 Nisan’da hayatını kaybeden Alparslan Güngör’e adadı. Hakim Alparslan Güngör, 3 yıl kaldığı cezaevinde akciğer kanserine yakalanmış, tüm müracaatlara rağmen son ana kadar tahliye edilmemişti. Kanter resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan bu hukuksuzluğu takipçilerine duyurdu.