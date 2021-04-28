Enes Kanterli Portland galibiyet orucunu Indiana’da bozdu

MUHAMMET ALİ TOKSOY- BOLD MEDYA
Batı Konferansında play-off’lara kalma mücadelesi veren Portland Trail Blazers, kötü gidişe Indiana Pacers’ı deplasmanda 133-112 yenerek son verdi.
Yıldız oyuncusu Sabonis’den yoksun maça başlayan Indiana, Portland karşısında ilk çeyreği 35-34 önde tamamladı. 2. çeyreğe ise benchden gelen Enes Kanter damgasını vurdu. Başarılı oyuncunun gerek savunma gerek hücumda takımına büyük katkısıyla Portland devre arasına 73-62 önde gitti. Soyunma odasından hızlı dönen Portland, 3.çeyreği 113-78 önde tamamladı. Son çeyrekte genç oyuncularıyla mücadele eden Portland karşılaşmayı 133-112 kazanarak 8 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Maçta 15 dakika süre alan Enes Kanter, 12 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 1 blok ile mücadele etti. Sezonun 31. double-double’ına imza atan başarılı oyuncu +25 verimlilik puanıyla dikkatleri üzerine çekti.
ENES KANTER YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
NBA’de bu sezon en çok ribaund alan ilk üç oyuncu arasında olan Enes Kanter, ofansif ribaund sıralamasında ise NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında yükselmeye devam ediyor. Indiana karşısında 9 hücum ribaundu alan başarılı oyuncu, Clarence Weatherspoon’u geride bırakarak NBA tarihinde 77. sıraya çıktı.
LİLLARD VE SİMONS NBA TARİHİNE GEÇTİ
Portland’ın 21 yaşındaki genç oyuncusu Anfernee Simons, Indiana karşılaşmasında kullandığı ilk 9 üç sayılık atışında isabet bularak NBA tarihinde bunu gerçekleştiren 13 oyuncudan birisi oldu. Bu alandaki rekoru 21 Ocak 2019’da oynanan Lakers maçında ilk 10 üç sayılık atışında da isabet bulan Warriors oyuncusu Klay Thompson elinde bulunduruyor.
Portland’ın yıldız oyuncusu Damian Lillard ise Indiana karşısında bulduğu 4 üçlükle, NBA tarihinde 2000 üçlük isabetini aşan 10. oyuncu oldu. Lillard, NBA tarihinde bu hedefe en hızlı ulaşan 2.oyuncu oldu. Listenin ilk sırasında 597 maçta 2000 barajını aşan Stephen Curry var. Lillard ise 670.maçında bu sayıya ulaştı.
ENES KANTER GALİBİYETİ ALPARSLAN GÜNGÖR’E ADADI
Portland Trail Blazers’in aldığı her galibiyeti Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan kişilere adayarak yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan Enes Kanter, Indiana Pacers zaferini 16 Nisan’da hayatını kaybeden Alparslan Güngör’e adadı. Hakim Alparslan Güngör, 3 yıl kaldığı cezaevinde akciğer kanserine yakalanmış, tüm müracaatlara rağmen son ana kadar tahliye edilmemişti. Kanter resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan bu hukuksuzluğu takipçilerine duyurdu.