Enes Kara’nın çektiği 'son videosuna' yayın yasağı getirildi

“RUH SAĞILIĞINI KORUMAK AMACIYLA…” KILIFI







*Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.





HABER SİLİNDİİ HABER MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI, ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BASKI KURULUYOR





Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Enes Kara’nın istifası sonrası kentte, cemaatle ilgili haber yazan gazeteciler ve bu konuda konuşan üniversite öğrencilerinin baskı altına alınmaya çalıştığı iddia edildi.



Enes Kara’nın intiharı sonrası Elazığ’da gazeteciler ve öğrenciler baskı altına alınmaya çalışılıyor. Haberi yapan gazeteci görevden alınırken haber de sayfadan kaldırıldı. Gazeteye onlarca tehdit telefonu gelirken eylem yapan öğrenciler de tehdit edildi.



Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Enes Kara’nın istifası sonrası kentte, cemaatle ilgili haber yazan gazeteciler ve bu konuda konuşan üniversite öğrencileri baskı altına alınmaya çalışılıyor.Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Enes Kara’nın istifası sonrası kentte, cemaatle ilgili haber yazan gazeteciler ve bu konuda konuşan üniversite öğrencileri baskı altına alınmaya çalışılıyor.



Günışığı Gazetesi, Elazığ’daki bir yerel gazete ve Enes Kara’nın ölümüyle ilgili internet sitesinde “Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti” başlığıyla haberi yayınlamıştı. Bir gün önce gazetenin internet sitesinde yayınlanan haber bugün apar topar siteden kaldırıldı. Şu anda habere aynı link üzerinden ulaşılamıyor.



HABER SİLİNDİ, MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI



Yaşananlar haberin silinmesiyle de sınırlı kalmadı. Haberi yapan, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün, bugün gazetenin sahibi Nafiz Koca tarafından toplantıya çağrıldı. Toplantıda hem Koca hem de gazetedeki diğer kişiler tarafından eleştirilen Akgün, yazı işleri müdürü görevinden alındı. Görevden alınma gerekçesinin ‘istenilen performansı yakalayamamak’ olduğu söylendi.



Akgün işten çıkarılmış değil fakat bunun sebebi de resmi ilan gelirlerinden dolayı sabit bir çalışan sayısının olma zorunluluğu. Akgün, kararla ilgili olarak şunları söyledi: “Beni en çok yıkan, bir yıl boyunca sigortasız çalıştığım, emek verdiğim gazeteden böyle bir tavır görmek oldu. Benim yüzde 45 engel raporuna sahip bir kardeşim var. Gözlerinden engelli olduğu için çalışamıyor. Ben de ona bakmakla yükümlüyüm. Ama gelin görün ki artık bu yapılanlara ve haber sonrasında gazete sahibinden tutun da çalışanlara kadar uygulanan mobinge dayanamıyorum. Baskıdan dolayı yarın ne olacağımız da meçhul.”



Cemaat evinde kalan tıp öğrencisi Enes Kara intihar etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cengiz ile Ahtapot'ta konuştu. AK Parti cemaat-tarikat yurtlarına, evlerine denetim mi getiriyor? Ömer Çelik: Benim görüşüm uygulamaların denetlenmesi şeklindedir



“SİZİN GİBİ KAFİRLER HELAK OLACAK” TEHDİDİ



Haberin yayında kaldığı süre boyunca Akgün, onlarca tehdit telefonu aldı. Bunlardan bazıları da kendilerini cemaat mensubu olarak tanıttı. Akgün’ün aktardığına göre cemaat mensubu olduğunu söyleyen bir kişi “Allah nurunu tamamlayacak. Sizin gibi kafirler de helak olacak. Hepinizi helak edeceğiz” derken başka bir kişi Akgün’ü yine kafir olmakla suçladı ve “Sizi tanıyoruz, CHP’ye hizmet ediyorsunuz” diyerek hakaretler yağdırdı. Başka bir tehdit de Arapça yapıldı.



Gerçcekgündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Enes Kara’nın arkadaşları, Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi öğrencileri de okul önünde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama sırasında özel güvenlik görevlileri, Enes Kara için okul önüne karanfil bırakılmasına bile müdahale etmek istedi fakat öğrencilerin ısrarıyla konu tatlıya bağlandı.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu! İntihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara'yı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi



EYLEME KATILANLARA DA TEHDİT



Eyleme katılan öğrencilerin aktardığına göre açıklama sonrası bazı sivil kişiler, açıklamayı okuyan ve eyleme katılan öğrencilerin yanına gelerek onları cemaatten bahsetmemeleri, siyaseti karıştırmamaları konusunda tehdit ettiler. Eylem sonrası bu kişilerle gazeteciler arasında da bir tartışma yaşandı, polis olaya müdahale etmedi.



Gazetecisiyle, öğrencisiyle, bölgede oturanıyla Elazığ’da olayın yaşandığı bölge ve üniversiteye sessizlik hakim. Şu ana kadar ilin siyasi parti temsilcilerinden ve üniversiteden bir açıklama yapılmış değil.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili açıklama yaptı.İntihar videosuna yayın yasağı getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;*Elazığ'da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca yasal girişimde bulunulmuştur.