Enflasyon 19 yıllık AKP iktidarının zirvesinde

















Aralık ayında da enflasyonun yüzde 13,58 artış gösterdi.VOA'nın derlediğigöre, 2021 Aralık enflasyonu ve 2021 yılı enflasyonu, 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ölçülen en yüksek aylık ve yıllık enflasyon oldu.ENAG: Aylık enflasyon yüzde 19,35 yıllık enflasyon yüzde 82,81 arttı2020 yılı Eylül ayından beri Türkiye’nin aylık enflasyonunu ölçen ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) ise yıllık enflasyonu yüzde 82,81 olarak duyurdu.ENAG’a göre tüketici fiyatları ise Aralık ayında yüzde 19,35 arttı.ENAGrup'a göre yılın son ayında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 35,75, ulaştırma yüzde 26,67, eğlence ve kültür yüzde 18,75, sağlık ise yüzde 17,61 artış gösterdi.TÜİK’e göre Aralık ayında 415 maddeden 364’ü artış gösterirken zam şampiyonu kağıt olduTÜİK’in verilerine bakıldığında 2021 yılı Aralık ayında en yüksek artışın kaydedildiği harcama grubu yüzde 28,49 ile ulaştırma olurken ulaştırmayı yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.Yılın son ayında endekste bulunan 415 maddeden 364’ünde artış gerçekleşirken 18 maddenin fiyatı düştü, 33 maddenin fiyatında değişiklik gözlenmedi.Aralık ayının zam şampiyonu, yüzde 64,48’lük artışla ‘yazım ve çizim kağıtları’ olurken ikinci sırada yüzde 59’luk artışla patlıcan, üçüncü sırada yüzde 49,76’lık artışla salatalık yer aldı.Cumhuriyet tarihinde Türkiye’de en yüksek enflasyon 5 Nisan Kararları’nın alındığı 1994 yılında görüldü. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller’in başbakanlık görevinde bulunduğu 1994 yılında enflasyon yüzde 125,5 olurken, onu 12 Eylül Darbesi’nin yapıldığı 1980 yılı izliyor.Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in askeri müdahale ile devrilmesinden sonra Bülent Ulusu’nun başbakan olarak atandığı 1980 yılında enflasyon yüzde 115,6 olarak ölçüldü.Yılın ilk altı ayında Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın, ikinci altı ayında ise Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz’ın başbakanlık yaptığı 1997 yılında ise enflasyon yüzde 99,1 idi.TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 79,89 oldu. Üretici fiyatları da yılı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında kaydedilen en yüksek oranla yılı tamamladı.Sanayinin dört sektörü de yılı artışla kapattı. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 117,14 yükselirken, imalat yüzde 77,44, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 62,84, su temini yüzde 33,99 artış gösterdi.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ise enerjinin yüzde 122,76 ile zirvede olduğu görülüyor. Onu yüzde 92,13 ile ara malı, yüzde 54,23 ile dayanıksız tüketim malı, yüzde 51,17 ile sermaye malı, yüzde 46,16 ile dayanıklı tüketim malı izledi.