Enflasyon açıklandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,90 ile giyim ve ayakkabı, %4,91 ile eğlence ve kültür ve %5,54 ile ulaştırma oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52 ile konut oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür ve %0,32 ile konut oldu.
Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Nisan 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Nüfusun büyük çoğunluğunun evlerde karantinada geçirdiği nisan ayında beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,72 ve yıllık yüzde 10,79 olacağı yönündeydi.
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta açıkladığı enflasyon raporunda, enflasyondaki aşağı gelişin belirginleşeceğine dikkat çekmiş ve yılsonu TÜFE tahminini yüzde 8,2’den yüzde 7,4’e indirmişti.