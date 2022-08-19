Enflasyon, Almanların alışveriş alışkanlıklarını bakın nasıl değiştirdi

DW'ningöre, Almanya'da yapılan bir anket, rekor seviyelerdeki enflasyonun tüketici davranışlarını ciddi şekilde değiştirdiğini gösterdi."Infratest dimap" araştırma şirketi tarafından ARD televizyonu için yapılan ankete katılanların yüzde 70'i, artan fiyatlar nedeniyle daha az enerji tükettiğini söyledi. Bu oran, Nisan ayında yüzde 64'tü.Enflasyon, insanların diğer alanlardaki harcamalarını da etkiledi. Ankete katılanların yüzde 47'si günlük hayatta daha az alışveriş yaptığını belirtirken yüzde 50'si restoran ya da sinemaya gitmek gibi alışkanlıklarını azalttığını ifade etti. Yüzde 43'lük kesimse bu yıl daha az tatile çıkacağını söyledi.Enflasyonun gelir düzeyi daha düşük olan kesimin harcama alışkanlıkları üzerindeki etkisi daha büyük oldu. Ayda bin 500 euro ve altında kazananların üçte ikisi, günlük alışverişlerini ya da restoran ve sinemaya gitme alışkanlıklarını azalttığını söyledi. Bu gruptakilerin yüzde 59'u tatil planlarını da kısıtladığını belirtti.Orta gelir grubunda olan, geliri bin 500 euro ile 3 bin 500 euro arasında olanlarınsa yaklaşık yarısı harcamalarında kısıtlamalar yaptığını ifade etti. Enerji tasarrufu bakımındansa gelir grupları arasında belirgin bir fark görülmedi.Anket kapsamında 16-17 Ağustos tarihlerinde bin 273 kişiyle görüşüldü. Görüşmeler, telefonla ya da internet üzerinden gerçekleştirildi.Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle geçen Mayıs ayında yüzde 7,9 ile son 48 yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7,5 olarak açıklandı.