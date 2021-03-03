Enflasyon Araştırma Grubu: Enflasyon TÜİK'in açıkladığının 2 katı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Öztrak, "Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) hesaplarına göre, şubat ayında tüketici enflasyonu TÜİK'in iki katı. ENAGrup'a göre Şubat ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,84” dedi.





Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 15.61, aylık yüzde 0.91 arttı. Yıllık enflasyon 2019 yılının Temmuz ayından bu yana en yüksek değeri aldı. Enflasyon cephesinde bir şeyin değişmediğini ifade eden CHP’li Faik Öztrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yani milletin hissettiği enflasyon, tabeladaki enflasyonun çok üzerinde. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) hesaplarına göre, şubat ayında tüketici enflasyonu TÜİK'in iki katı. ENAGrup'a göre Şubat ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,84" dedi.







Öztrak’ın enflasyona ilişkin açıklamaları şöyle:





"Enflasyon kararlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şubat ayında tüketici enflasyonu yüzde 0,91 oldu. Bu, mevcut seride, en yüksek 4. Şubat ayı enflasyonu.





Şubat ayında 12 aylık tüketici enflasyonu ise yüzde 15,61 oldu. Bu da, 2019 Temmuz ayından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık tüketici enflasyonu.





Şubat ayında 12 aylık çekirdek enflasyon göstergeleri de, manşet tüketici enflasyonunun üzerinde. B ve C çekirdek fiyat göstergelerindeki yıllık artış sırasıyla yüzde 16,92 ve yüzde 16,21. Yine Şubat ayında üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 27,1.





"ENFLASYON HARLANMAYA DEVAM EDİYOR"





Ana sanayi grupları itibarıyla yur tiçi üretici fiyatlarının seyri de parlak değil. Ana sanayi gruplarında son bir yıldaki fiyat artışları: Ara malı yüzde 33,8, dayanıklı tüketim malı yüzde 29,3, dayanıksız tüketim malı yüzde 22,8, sermaye malı yüzde 26,5. Enflasyon harlanmaya devam ediyor.





Hem çekirdek hem de üretici fiyat göstergeleri tüketici enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor. Enflasyonunun yayılımı da hâlâ çok yüksek. 402 ürünün 371’inin fiyatı son 12 ayda artarken, bunun 207’si manşet enflasyonun (yüzde 15,61) üzerinde artış gösterdi.





Mutfaklarda en çok kullanılan bazı ürünlerin son bir yıldaki fiyat artışları ise şöyle: Ayçiçek yağı yüzde 55,3, mısırözü yağı yüzde 54,3, portakal yüzde 53,9, yumurta yüzde 50,2, mercimek yüzde 50.





ENAGRUP'A GÖRE İKİ KATI





Yani milletin hissettiği enflasyon, tabeladaki enflasyonun çok üzerinde. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) hesaplarına göre, şubat ayında tüketici enflasyonu TÜİK'in iki katı. ENAGrup'a göre Şubat ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,84.







