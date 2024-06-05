Enflasyon asgari ücretten 3.184 TL’yi götürdü

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 22.72 olarak açıkladığı 5 aylık enflasyonu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 33.08 olarak hesapladı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 ayda asgari ücretli 3 bin 148 lira, en düşük memur 6 bin 292 lira, en düşük memur emeklisi de 2 bin 392 lira kaybetti. Yılbaşında 17 bin 2 lira yapılan asgari ücretin alım gücü 13 bin 854 liraya düştü. TÜİK enflasyonu üzerinden yapılan hesaplamalara göre, en düşük memur maaşının alım gücü 33 bin 983 liradan 27 bin 691 liraya düştü.



EMEKLİ BAŞA DÖNDÜ



Bu memurun cebinden 6 bin 292 lira adeta uçtu. Aynı şekilde yılbaşında 38 bin 220 lira yapılan öğretmen maaşının bugünkü alım gücü 7 bin 76 lira eriyerek 31 bin 144 liraya geriledi. Emekliler de enflasyondan ağır darbe aldı. En düşük memur emeklisinin yılbaşında 12 bin 920 lira olan aylığının alım gücü 10 bin 528 liraya geriledi. 10 bin lira olan en düşük işçi emeklisi aylığının alım gücü de 8 bin 149 liraya düştü. ENAG enflasyonu üzerinden hesaplanan maaş kayıpları alım gücündeki erimenin çok daha derin olduğunu gösterdi. Buna göre asgari ücretin alım gücü 5 ayda 4 bin 226 lira eriyerek 12 bin 776 liraya, 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü de 7 bin 514 liraya düştü. Dolayısıyla en düşük emekli aylığının alım gücü geçen yılın aralık ayındaki seviyesine geriledi.