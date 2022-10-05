Enflasyon KKTC'de de üç hanelerde

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artışa geçen enflasyon rakamlarının Yavru Vatan'da da yüzde 120'yı geçtiği ifade edildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,32 artış gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,32 artış gösterdi.

KKTC İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, endeks bir önceki yılın Aralık ayına göre ise 75,64 yukarı geldi.Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 40,17 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti. Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4,70, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 4,11, Giyim ve Ayakkabı ana Grubunda yüzde 3,25, Sağlık ana grubunda yüzde 2,33, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2,17, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2,12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 10,60, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0,33 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 2,81, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1,62, Haberleşme ana grubunda yüzde 0,87 azalış gerçekleşti.