Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon rakamları açıklandı /03 Haziran 2021 10:09

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, nisanda yıllık yüzde 17,14 olan tüketici enflasyonunun mayısta yüzde 16,59 olduğunu açıkladı. Mayısta aylık bazda zam şampiyonu yüzde 41,57'lik fiyat artışıyla patates oldu.

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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 arttı.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.
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