Enflasyon rakamları açıklandı: İşte son durum!

ENAG tarafından açıklanan rakamlara göre göre ekimde enflasyon 3,74 arttı. Yıllık enflasyon ise 60 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ise aynı dönemde enflasyon yüzde 32,87 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,74 arttı. Yıllık enflayon yüzde 60 olarak gerçekleşti.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?
ENAG eylülde enflasyonu aylık bazda yüzde 3,79 yıllıkta ise yüzde 63,23 olarak açıklamıştı.

Yine ağustos ayı verisine göre, enflasyon aylık yüzde 3,23 yıllık %65,49 olarak gerçekleşmişti.

ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak, haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olarak açıklamıştı.

TÜİK'LE ENAG FARKI KAPANMIYOR
TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekimde enflasyon yüzde 2,55 arttı. Yıllık enflasyon ise 32,87 olarak gerçekleşti.

