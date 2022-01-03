Enflasyon sonrası netleşen ek zam memur ve emekliyi kurtarır mı?

TÜFE’ni aralık 2021 dönemi enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra memur ve emeklilerin zam oranı da açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak.







Memurlar, mevcut ücretlerinin üzerine Temmuz-Aralık dönemini kapsayan enflasyon farkını alacaklar. Temmuz 2021’de TÜFE endeksi, 557,36 seviyesindeydi. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 23,25 oldu. Normal toplu sözleşme gereği Temmuz 2021’de 3 puan zam alındığı için, alınacak fark yüzde 20,25 düzeyinde gerçekleşti. Bu farkın ardından memurlar, 2022-2023 dönemi toplu sözleşmesinden kaynaklı olarak yüzde 5 zam daha alacak. Memur emeklilerine de aynı ücretler yansıyacak.





MEMURLARIN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA





Öte yandan, enflasyondaki yükseliş ve kur artışıyla hayat pahalılığının eklenmesinin ardından 2021 sonu itibariyle memurlar ve emeklilere toplu sözleşme dışında bir iyileştirme yapılması kararlaştırılmıştı. Bugün toplanacak Kabine’de bu konunun görüşülmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur sendikalarıyla görüşmelerinin ardından refah payı nitelikli bir ilave artış üzerinde çalışıldığını kaydetti.





BEKLENTİLER NEYDİ: MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE





Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.





Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.





Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3’ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021’de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.





Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.





EMEKLİLERİN DE ZAMMI BELLİ OLUYOR





Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.





Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne göre, 2021’in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.





5 AYLIK RESMİ ENFLASYON YÜZDE 10,4





TÜİK verilerine göre, 2021’in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.





Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021’in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.





MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?





5 aylık rakamlar baz alındığında memur ve memur emeklilere yüzde 7.4 enflasyon farkı, işçi ve Bağ-Kur emeklilere ise yüzde 10,4 zam imkanı doğdu.







