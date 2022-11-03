Enflasyon son 24 yılın zirvesinde

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 185'i aştı



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,18, yıllık bazda ise yüzde 185,34 arttığını bildirdi.



ENAG'a göre yılbaşından itibaren enflasyondaki 10 aylık (Ocak-Ekim) artış yüzde 115,82 olarak gerçekleşti.



Ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 21,5 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı.



Bu oran lokanta ve otellerde yüzde 11,5, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 8,85 oldu.



En düşük artış ise aylık bazda fiyatların yüzde 1,92 düştüğü konut grubunda yaşandı.



Bu oran sağlık grubunda ise yüzde 0,05 oldu.



TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.



TÜİK'e göre TÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.