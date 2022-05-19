Samanyolu Haber /Gündem / 'Enflasyon' TÜİK'te kelle aldı /19 Mayıs 2022 18:09

'Enflasyon' TÜİK'te kelle aldı

TÜİK'te enflasyon hesabını yapan Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın yerine Furkan Metin getirildi. İstifa süreci yine 'görevden affını isteme' şeklinde gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Fiyat İşleri Daire Başkanı Cem Baş sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'görevden affını' istedi.

Evrensel'in haberine göre, enflasyon hesabı çalışmalarının yürütüldüğü dairenin başkanı, 'görevden affın' kabul edilmesiyle değişti. Baş’ın ise aynı dairede 'uzman' olarak görevini sürdüreceği bildirildi.

Fiyat İşleri Daire Başkanı Baş’ın yerine Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanı Furkan Metin atandı.

TÜİK Fiyat İşleri Daire Başkanlığı, fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik ve gösterge üretiyor, endeks hesaplıyor. Satın alma gücü paritesi de bu daire bünyesinde yapılan çalışmalarla hesaplanıyor. TÜİK, nisan ayı enflasyonunu yüzdü 69,97 olarak açıklamıştı.

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