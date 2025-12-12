Enflasyonda can sıkıcı plan: TÜİK memur ve emekliyi fena yakacak!

TÜİK, Avrupa Komisyonu ve Eurostat standartlarını gerekçe göstererek TÜFE hesaplama sisteminde değişikliğe gitti.

Ocak 2026 itibarıyla TÜFE’nin temel yılı “2025 = 100” olarak güncellenecek.





Eğilmez: “Ocak 2026’da enflasyon düşük gelecek”





Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’e göre iki etki enflasyonu ciddi şekilde aşağı çekebilir:





Ağırlıkların ve fiyat derleme yönteminin değişmesi





2025’teki yüksek ocak enflasyonu yerine daha düşük bir oranın devreye girmesi (baz etkisi)





Eğilmez, “Bu iki etkinin birleşmesiyle Ocak 2026’da yıllık enflasyon yüzde 25’e kadar gerileyebilir” dedi.





TÜİK: “Manşet enflasyon değişmeyecek”





TÜİK ise bu düzenlemenin teknik bir güncelleme olduğunu, geçmiş verilerin etkilenmeyeceğini savundu. Kurum yetkilileri, aylık ve yıllık değişim oranlarının aynı kalacağını söyleyerek manipülasyon yapıldığı iddialarını reddetti.





Uzmanlar: “Kira ağırlığı düşecek, enflasyon daha düşük görünecek”





Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yeni sistemde özellikle kira kaleminin ağırlığının azalacağına dikkat çekti:





Mevcut sistemde kira TÜFE içinde %6,8 ağırlığa sahipti.





Yeni hesaplama yöntemiyle bu oran düşecek.





Aktaş’a göre bu durum, enflasyonun olduğundan daha düşük görünmesine yol açacak.

“Kira ödemeleri artarken ‘sen kiraya daha az para ayırıyorsun’ denmesi halkın kabul edeceği bir şey değil” ifadelerini kullandı.





Endekse yeni kalemler ekleniyor





Yeni sistemle endeks kapsamı genişletiliyor. Bazı yeni harcama grupları şöyle:





Kişisel Bakım yeniden bağımsız bir grup oluyor.





Sigorta ve Finansal Hizmetler endekse ekleniyor.





Dijital İçerikler ayrı bir kategori olarak yer alıyor.





Kayıt dışı tüketim kalemlerinin hesaba dahil edilmesi hedefleniyor.





“Vergisiz enflasyon” dönemi





TÜİK ayrıca “sabit vergi oranlarıyla TÜFE” adını taşıyan yeni bir gösterge hazırlıyor. Bu yöntemde KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler sabitmiş gibi varsayılacak ve ürünlerin saf piyasa fiyatı ölçülecek.





Uzmanlara göre bu adım, “Enflasyon yüksek ama sebebi vergiler” savunmasının altyapısını oluşturabilir.





2026 hedefi böylece tutacak





Ekonomi yönetimi 2026 için %20 enflasyon hedefi koymuştu. Yeni hesaplama yöntemiyle bu hedefin kağıt üzerinde de olsa tutturulabileceği değerlendiriliyor.





Ancak kamuoyunda TÜİK verilerinin gerçek hayatla uyuşmadığı yönündeki eleştiriler sürerken, yeni değişikliklerin güvensizliği daha da artırması bekleniyor.