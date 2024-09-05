Enflasyonda hedef 8.5 puan şaştı

Hükümetin işsizlik, enflasyon, büyüme ve kur tahminleri şöyle oldu:





Tüm büyüme tahminlerinde önceki OVP’ye göre yüzde 0,5’lik bir aşağı yönlü revizyon gerçekleşti.





2023'teki yüzde 9,4 olan işsizlik oranının 2024 yüzde 9,3 seviyesine gerilemesi öngörüldü. 2025’de işsizlik oranının yüzde 9,6 seviyesinde olacağı tahmin edildi. 2026 ve 2027 yıllarında işsizlik oranlarının sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 8,8 seviyelerine gerileyeceği öngörüldü.





Böylece OVP'de tüketici enflasyonuna ilişkin tahminler artmış oldu. Önceki tahminler 2024, 2025 ve 2026 için sırasıyla yüzde 33, yüzde 15,2, yüzde 8,5 seviyelerindeydi.





2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 2,0 seviyesinde olması öngörüldü. 2026 ve 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,3 seviyelerine gerilemesi hedeflendi.







Dolar cinsinden bakıldığında, GYSH’nin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolar olacağı öngörüldü. 2025, 2026 ve 2027’de sırasıyla dolar cinsi GSYH’nin 1 trilyon 456 milyar dolar, 1 trilyon 624 milyar dolar ve 1 trilyon 774 milyar dolar olacağı tahmin edildi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP 2025-2027) açıklanıyor. Hükümetin enflasyon hedefinde yukarı yönlü revize geldi. 2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5’e yükseldi.Yılmaz şunları söyledi:"Bu Programın amacı, makroekonomik politikaları belirlemek ve temel ekonomik büyüklükleri, gelir-gider tahminlerini, bütçe dengesini ve borçlanma durumunu ele almaktır. Ayrıca, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içermektedir.OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlar, önümüzdeki üç yıllık dönemde ekonomimizin yol haritasını oluşturacaktır."OVP'de önceki tahminlere göre büyüme öngörüleri düşürüldü.2023 yılında yüzde 5,1 olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesinin 2024 yılında yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi öngörüldü.2025 büyüme tahmini yüzde 4,0 olurken 2026 ve 2027 yıllarında ise büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5,0 seviyelerine çıkması planlandı.2023 yılında yüzde 64,8 olan yıllık enflasyonun 2024 yılında yüzde 41,5, 2025 yılında yüzde 17,5, 2026 yılında yüzde 9,7, 2027 yılında yüzde 7 olacağı tahmin edildi.Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2024 yılının sonunda bu oranın yüzde 1,7'ye düşeceği öngörüldü.2023 yılında cari fiyatlarla 26,5 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılanın 2024’te 44,2 trilyon TL’ye çıkacağı öngörüldü. Bu rakamın 2025, 2026 ve 2027’de sırasıyla 61,5 trilyon TL, 72,9 trilyon TL ve 83,1 trilyon TL olacağı öngörüldü.Bu verilere göre hükümetin 2024 için ortalama dolar tahmini 33,22 TL oldu. 2025 ortalama dolar tahmini 42 TL, 2027 ortalama dolar tahmini 46,84TL olarak gerçekleşti.Bu hedefler bir önceki programda 2024 yılı için ortalama 36,78, 2025 için 43,93, 2026 için 47,79 seviyesindeydi.