Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyonda İmamoğlu şok: Beklendilerin üzerinde arttı /03 Nisan 2025 09:34

Enflasyonda İmamoğlu şok: Beklendilerin üzerinde arttı

Bağımsız araştırma grubu ENAG, Mart 2025 dönemine ait enflasyon verilerini yayımladı. ENAG'ın yayımladığı veriler fiyat artışlarının mart ayında da devam ettiğini ortaya koydu. Yıllık bazda enflasyonun yüksek seyrettiği belirtilirken, tüketicilerin alım gücü üzerindeki baskı sürdü.

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Bağımsız araştırma grubu ENAGrup, Mart 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 3.91 arttı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ENAG'ın günlük fiyat değişimlerinden elde ettiği verilere göre yıllık enflasyon ise yüzde 75,20 olarak hesaplandı.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 artacağını öngörüyordu.

Beklentilere göre yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerilemesi beklenirken, 2025 sonu enflasyon tahmini ise yükselerek yüzde 30,62 olarak belirlenmişti.

Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6'ya, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1'e gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3'e çıkmıştı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI PİYASALARI ALTÜST ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomi ve piyasalara etkileri devam ediyor. 19 Mart'ta başlayan süreçte, dolar/TL güne 36,69 seviyesinde başlamış, piyasalardaki panikle 41,21 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü.

Gün içinde Merkez Bankası’nın 10 milyar doları aşan rezerv satışıyla müdahale ettiği iddialarıyla dolar bir miktar gerilemişti. Euro/TL ise güne 40,16 seviyesinde başlayarak 44,60’a kadar yükselmiş, ardından 41,43 seviyelerine çekilmişti. TCMB'nin döviz satışlarıyla dolar/TL 38,00, Euro/TL ise 41,25 seviyelerinde baskılanıyor.

Bir yıl içinde toplanan yaklaşık 100 milyar dolarlık TCMB rezervlerinin döviz fiyatlarını baskılamak için kullanılması soru işaretlerine yol açtı. Ekonomistler, satılan dövizlerin rezervleri eriteceğini ve bu sürecin sürdürülebilir olmadığını vurguluyor.
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