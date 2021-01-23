Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyonda suçluyu buldu: Çin, Rusya, Hindistan... /23 Ocak 2021 11:46

Enflasyonda suçluyu buldu: Çin, Rusya, Hindistan...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyonda“ global stoklama”yı suçlu buldu.

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Fiyatlardaki artışların pandemi nedeniyle global anlamda ülkelerin stoklama yapmasından kaynaklandığına öne süren Pakdemirli, “Mesela Çin gibi ülkeler hiç almadıkları kadar ayçiçeği yağı sipariş ettiler. Tabii bu durum geçicidir. Bakıyorsunuz, çoğu ülke gelecekteki korku nedeniyle bu stoklara gidiyor. Tabii şu anda yalnızca tahmini konuşuyoruz. Mayıs ayı gibi bir rahatlama olacağını söyleyebilirim. Elbette pandemi koşullarında da bir paralel rahatlamayla birlikte” ifadelerini kullandı.

OYSA Kİ GIDA FİYATLARI DÜNYADA DÜŞÜYOR

Dünyada düşen gıda fiyatları ve Türkiye'de tarım alanlarının tahrip edilmesine değinmeyen Bakan, birçok ürünün ithal edildiğini de böylece vurgulamış oldu.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’nin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, kendi ifadesine göre "global stoklamanın" kaynağı olarak şunları sıraladı:

1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.

2) İhracat ve ithalatta tarife dışı engellemeler başladı. Yani söz verilen ihracat yapılmasın diye fon koyuldu. Fiyat artışlarıyla suni engellemeler yaşanmaya başladı.

3) Başta Güney Amerika olmak üzere çok ciddi bir kuraklık durumu var. Bu nedenle de ayrıca stoklamalar var.

Çekirge ise yazısında, “Görünen odur ki pandemi koşulları normale dönene kadar, bu “global stok” nedeniyle fiyat artışı olacak” değerlendirmesinde bulundu.
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