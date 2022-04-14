Enflasyonda Türkiye ile yarışan ülkeden bir faiz artışı daha

Türkiye ile birlikte yüksek enflasyon liginde ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri olan Arjantin'de merkez bankası faiz artışına gitti.





Banka, politika faizini bugün 250 baz puan artışla yüzde 47'ye yükseltti.





Ocakta 200 baz puan, şubatta 250 baz puan ve martta 200 baz puanlık faiz artışına giden banka, böylece enflasyonu frenlemek için dört ayda toplamda 900 baz puanlık artışa gitmiş oldu.





ENFLASYON YÜZDE 55,1’E YÜKSELDİ

Arjantin'de dün açıklanan mart ayı enflasyonu beklentileri aşarak yıllık bazda yüzde 55,1'e yükselmişti. Reuters anketinde beklenti yüzde 53,8 idi. Şubatta enflasyon yüzde 52,3 olarak açıklanmıştı.









Şubatta yüzde 4,7 olan aylık enflasyon da martta yüzde 6,7'ye yükseldi. Bu oran için beklenti yüzde 5,8 idi. Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, martta aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşabileceği uyarısında bulunmuştu.





Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte artan enerji ve gıda fiyatları, enflasyonun hızlanmasında etkili oldu.





Mart ayı enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklanan Türkiye’de ise Merkez Bankası (TCMB), seçim dönemi öncesinde şirketlerin ucuz kredi kullanabilmesi için politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutuyor.





TÜRKİYE VE ARJANTİN YARIŞIYOR

Dünya yüksek enflasyon liginde Venezuela, marttaki yüzde 284'lük oranla zirvede yer alıyor. Ancak Venezuela'da martta aylık enflasyon yüzde 1,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.





Hiperenflasyondan çıkan Venezuela'da enflasyon, 2020'de gördüğü beş haneli seviyelerden hızla gerilemeye başladı.





Enflasyon liginde ikinci sırada yüzde 260'lık oranla Sudan, üçüncü sırada yüzde 215'lik oranla Lübnan, dördüncü yüzde 139'luk oranla Suriye, beşinci sırada yüzde 72,7'lik oranla Zimbabve, altıncı sırada yüzde 61,5'lik oranla Surinam bulunuyor.





Türkiye ve Arjantin ise listede yedinci ve sekizinci sırada.