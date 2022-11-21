Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyonu dizginleyemeyen Erdoğan acısını marketlerden çıkaracak /21 Kasım 2022 17:14

Enflasyonu dizginleyemeyen Erdoğan acısını marketlerden çıkaracak

Enflasyonla mücadele konusuda istediği başarıyı yakalayamayan Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, enflasyonla mücadele adına bundan böyle marketlere 'çok daha ağır' yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, market fiyatlarındaki artış konusunda, "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da masaya yatırırız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide marketlerdeki fiyatlamalara ilişkin olarak "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" dedi. 

Erdoğan "Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım." ifadelerini kullandı. 


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