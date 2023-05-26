Samanyolu Haber /Politika / Engellemek için her yolu denediler /26 Mayıs 2023 00:41

Engellemek için her yolu denediler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik montajlı videolara karşılık vermek için CHP'nin Bursa Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranın elektriği kesildi. Tepkiler üzerine 2 saat sonra ekrana yeniden elektrik verildi. Mudanya'da ise ekranda Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sırada AKP seçim aracından yüksek seste müzik yayını yapıldı.

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Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kara propaganda içerikli videolara karşılık vermek için CHP'nin Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranın elektriğini kestiler.

CHP'li yöneticiler, elektrik kesintisinin Büyükşehir Belediyesi talimatı ile yapıldığını ileri sürerken, gelen tepkiler üzerine elektrik tekrar verildi. Bu süre içinde yaklaşık 2 saat boyunca CHP'nin kurduğu ekrandan yayın yapılamadı.

SEÇİM ARACINI DAYAYIP YÜKSEK SESLİ MÜZİK YAYINI YAPILDI

Mudanya ilçesinde de CHP'li Belediyenin Mütareke Meydanı'na koyduğu dev ekranın yanına AKP'nin seçim araçları çekilerek yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mudanya Mütareke Meydanı’na konulan LED ekranların yanına araçlarını çekip sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Nasıl tahammülsüz, saldırgan bir kafayla mücadele ettiğimizi görün. Tüm televizyonlar, gazeteler emrinizdeyken bile en ufak bir sese tahammülünüz yok. 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu'nun sesini kısmak için gönderdikleri bir araç yetmedi, ikinci aracı meydana sokmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer tahammülsüzlük ve saldırganlığa direniyor, direnmeye devam edecek. Sana Söz nefret dili kaybedecek, hoşgörü ve sevgi kazanacak” diyerek AKP’lilerin müdahalesine tepki gösterdi.
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