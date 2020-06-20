Samanyolu Haber /Politika / Engelleri aşa aşa Ankara'ya ulaştık /20 Haziran 2020 19:43

Engelleri aşa aşa Ankara'ya ulaştık

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 15 Haziran’da Hakkari ve Edirne olmak üzere iki koldan Ankara'ya doğru başlattığı "Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü" tamamlandı.

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Hakkari ve Edirne'den gelerek Ankara'da buluşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensupları Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nün sonuç beyannamesini açıkladı. 

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yaptığı basın açıklamasına parti üyeleri, il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

HDP'lilerin uğradığı illerde yaptıkları etkinliklere yönelik engeller ve yasakların dile getirildiği beyannamede, "Demokratik ve ortak yaşam ideali halkımızın ortak paydası ve değeridir." denilerek muhalefete "demokrasi mücadelesinde birlikte hareket etme" mesajı verildi. 

HDP'nin Edirne ve Hakkari'den aynı gün başlattığı yürüyüş bugün Ankara'da sona erdi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇATIŞMA KISIR DÖNGÜSÜNDEN KURTARALIM"

Beyannamede, "Çatışma kısır döngüsüne son verilmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye’de huzur ortamının tesis edilmesi isteniyorsa, bunun yolu demokratik siyasetten ve müzakereden geçmektedir. Bunu sağlayacak bütün adımların atılması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." ifadelerine yer verildi. 

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