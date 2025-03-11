Samanyolu Haber /Ekonomi / Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı! /11 Mart 2025 17:57

Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı!

Engelli çocuğu olan annelere primi ödemelerini kolaylaştırmak için emekli olma yaşı öne çekilecek. Ancak bu uygulamadan yararlanabilmek için engelli çocuğun sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi zorunlu.

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Yapılan yeni düzenleme ile sürekli bakım gerektiren çocuğu olan anneler erken emekli olabilecekler. Prim günleri dörtte bir oranında artırılıp bu ilave edilen süre kadar emekli olma yaşı erkene alınacak. Bir yandan çalışma hayatına devam eden bir yandan da çocuğunun bakımını yapan anneler için 1 Ekim 2008 yılı sonrası yatırılan prim ödemeleri göz önünde bulundurularak hesaplanacak.

YAŞ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Takvim Gazetesi'den Faruk Erdem, yapılan düzenlemenin detaylarını açıkladı. Erdem, "Engelli çocuğu olan bir anne, eğer 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olarak çalışmışsa, bu annelere prim desteği ve yaş indirimi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Bir anne, eğer 2008 sonrası dört yıl boyunca sigortalı olarak çalışmışsa, prim günleri yüzde 25 artırılıyor. Yani dört yıl (1.460 gün) çalışmışsa, buna ek olarak 1/4 oranında (365 gün) ilave prim günü ekleniyor ve toplamda beş yıl (1.825 gün) olarak kabul ediliyor.

EMEKLİLİK YAŞINA ETKİSİ NEDİR?

Bu eklenen prim günleri, annenin emeklilik yaşını da düşürüyor. Yani normal şartlarda örneğin 58 yaşında emekli olacak bir anne, ilave prim kazandığı için birkaç yıl daha erken emekli olma hakkı kazanabiliyor.

BİLDİRMEK ZORUNLU

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen annelerin dikkat etmesi gereken hususlar mevcut. Öncelikle, bakıma muhtaç engelli çocuğun sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi zorunlu. Ayrıca, engelli bir çocuğu evlat edinen anneler de bu haktan yararlanabilecek.
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