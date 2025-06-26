Engellilere ÖTV müjdesi! Yıllardır uygulanan şart AYM kararıyla kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan bireylerin aracı kendileri kullanmaları durumunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanabileceğini öngören hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.



MEVCUT UYGULAMA ANAYASA’YA AYKIRI BULUNDU



Karara, Antalya 2. Vergi Mahkemesi tarafından yapılan itiraz başvurusu neden oldu. Mahkeme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan, "Bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıranlar" ibaresinin Anayasa’nın eşitlik ve sosyal devlet ilkelerine aykırı olduğunu belirterek AYM’ye başvurdu.



Başvuruda, söz konusu düzenlemenin yalnızca aracını kendisi kullanabilecek durumda olan yüzde 90 altı engellilere ÖTV muafiyeti tanıdığı, ancak aracı kendisi kullanamayan bireyleri bu haktan mahrum bıraktığı ifade edildi. Bu durumun da hem iç hukuk hem de uluslararası engelli hakları sözleşmeleriyle çeliştiği savunuldu.



EŞİTLİK İLKESİNİ İHLAL ETTİĞİ BELİRTİLDİ



Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesini ihlal ettiğine hükmetti. Kararda, engelli bireylerin yalnızca aracı kullanabiliyor olmaları halinde ÖTV muafiyetinden faydalandırılmasının, kullanamayacak durumda olanları haksız bir biçimde dışladığı vurgulandı.



KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Yüksek Mahkeme, "Aynı oranda engelli olan kişilerden sadece aracı kullanabilecek durumda olanlara ayrıcalık tanınması, eşitlik ilkesine aykırıdır" ifadelerine yer verdi. AYM, iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu sürede, yasa koyucunun daha kapsayıcı bir düzenleme hazırlaması bekleniyor.

