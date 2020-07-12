Engellilere ücretsiz YHT hakkı kaldırıldı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilen engelli yurttaşların bu hakkı kaldırıldı. Gerekçesi ise Coronavirus salgını.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, "Yardım aldıkları için personel ile temasları oluyor ve ortak kullanılan yüzeylere fazla temas ediyorlar" şeklinde ileri sürdüğü gerekçeyle engelli yurttaşlar artık YHT seferlerinden yaralanamayacak.





CHP Milletvekili Utku Çakırözer, kararın engellilere yönelik bir ayrımcılık, eşitsizlik olduğunu söylerek konuyu Meclis'e taşıdı. Çakırözer, “Engelliler ve biz bu hak iade edilsin diye mücadele verirken şimdi skandal bir kararla engellilerimizin seyahat hakkı tamamen kaldırıldı. Seyahat herkes için haktır” dedi.





Çakırözer devamında, “Salgın öncesinde marta kadar engelli yurttaşlarımız YHT, ana hak ve bölgesel trenlere ücretsiz binebiliyordu. Pandemi döneminde tren seferleri durdu. Mayıs sonunda seferler başladığında önce milyonlarca engellimizin yüksek hızlı tren ve anahat tren seferlerindeki ücretsiz ulaşım hakkını kaldırdılar. Engellilere parasını ödedikleri takdirde bilet satılmaya başlandı. Şikâyet edenlere gönderdikleri yazılar var elimizde. Hiç utanmadan, sıkılmadan engellilere, ‘Ücretini ödeyen binebilir’ yanıtı verdiler. Bu vahim bir hata ve büyük bir insafsızlıktı. Türkiye genelinde milyonlarca engellinin sesi sivil toplum örgütleri ile ücretsiz ulaşım hakkının geri verilmesi için mücadele verirken Bakanlıktan skandal bir açıklama ile karşılaştık” sözlerini sarf etti.