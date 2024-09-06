Engin Polat tahliye edilince Gezi tutuklusunun eşi isyan etti: Benim kocam kara para aklamadı

Gezi Davası kapsamında 9 yıl süren yargı sürecinin ardından mahkumiyet cezası alan şehir plancısı Tayfun Kahraman, yaklaşık 29 aydır Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Eşinin cezaevinde geçirdiği süre zarfında yaşadıklarını paylaşan Meriç Demir Kahraman, sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.





Halk TV'de yer alan habere göre 6 Eylül 2024 tarihinde yapılan 40. açık görüş sonrası Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman'ın herkesin selamını ilettiğini belirtti. Paylaşımında Tayfun Kahraman’ın suçsuz olduğuna vurgu yapan Kahraman, şu ifadeleri kaydetti"Tayfun'un hepinize selamı var. Uzatmayacağım: Eşim Tayfun Kahraman kara para aklamadı, yasa dışı bahis oynatmadı, kaynağı belirsiz paralarla lüks villa ve araba koleksiyonu almadı, MASAK raporlarında başrol oynamadı, kul hakkı yemedi. Onuruyla, namusuyla yaşadı. Hayatı boyunca dürüst oldu. Anayasa ve yasalara tam olarak uydu, görevi neyse onu yaptı"