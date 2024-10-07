Samanyolu Haber /Gündem / Engin Polat'a hapis cezası: Gündem düşmüyorlar /07 Ekim 2024 15:37

Engin Polat'a hapis cezası: Gündem düşmüyorlar

Geçtiğimiz aylarda kara para aklama suçlamasıyla tahliye olan Engin Polat, bu kez komşularını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahkeme, Engin Polat'a "komşularını darp etme" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ancak ceza ertelendi. Eşi Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.

Kara Para Aklama Davasından Tahliye
Daha önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Polat çifti, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu davada Engin Polat için 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kara para davasından sonra şimdi de şiddet suçlamasıyla gündeme gelen Engin Polat'ın cezası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle geçtiğimiz aylarda tahliye edilmesi ve yeni bir suçlamayla karşı karşıya gelmesi, sosyal medyada geniş yer buldu.

Davanın detayları ve kararın gerekçeleri henüz netlik kazanmadı. Hukuk çevreleri, kararın gerekçelerinin açıklanmasıyla birlikte davanın daha net bir şekilde değerlendirilebileceğini belirtiyor.
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