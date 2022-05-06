Samanyolu Haber /Gündem / Enginyurt'tan "Soylu Erdoğan'ı tehdit ediyor" iddiası /06 Mayıs 2022 19:07

Enginyurt'tan "Soylu Erdoğan'ı tehdit ediyor" iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilimle ilgili konuşan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Soylu'nun Erdoğan'ı tehdit ettiğini iddia etti.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır sözlerle hedef aldığı açıklamalarını değerlendirdi.

Tele1'de konuşan Enginyurt, Soylu'nun gündemi değiştirmek adına Ümit Özdağ'a bilerek hakaret ettiğini iddia ederek "Süleyman Soylu'nun suyu ısınmıştır. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında elini güçlendirmek için yapıyor" diye konuştu.

Süleyman Soylu'nun sokaktan gelen ve siyaseti iyi bilen bir isim olduğunu söyleyen Enginyurt, "Soylu Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ediyor, 'Beni atarsan bunun için attı derim' diyor, 'Ümit Özdağ'a kızdığım için attı derim' diyor" değerlendirmesinde bulundu.

Enginyurt, "Aslında ülkeyi gezmeye, halkı uyarmaya gerek yok. Soylu'yu her hafta bir programa çıkarsınlar zaten filmin sonunda AKP kendiliğinden bitecek. Çünkü bu dil topluma zarar veriyor. Soylu'nun dili kavga dilidir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enginyurt'tan "Soylu Erdoğan'ı tehdit ediyor" iddiası Sonraki Haber >>

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:12