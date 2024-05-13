Samanyolu Haber /Gündem / Enginyurt'tan telekulak iddiası: Siyasetçiler, iş insanları, kamu çalışanları... /13 Mayıs 2024 16:21

Enginyurt'tan telekulak iddiası: Siyasetçiler, iş insanları, kamu çalışanları...

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisi dahil olmak üzere, pek çok siyasetçi ve kamu görevlisinin telefonlarının dinlendiği ile ilgili çıkan iddiaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu.

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Sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sert çıkışlarıyla gündeme gelen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisinin ve birkaç siyasetçinin telefonlarının dilenildiği ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir soru yönelten Enginyurt, “Birçok siyasetçi, kamu görevlisi, iş adamının telefonlarının dinlenildiği söyleniyor. Bu dinlemeler doğru mudur?” cümlelerini sarf etti.

"İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya soruyorum. Sosyal medya üzerinden, Ankara Emniyeti'nin şahsımda dahil olmak üzere, birçok siyasetçi, kamu görevlisi, iş adamının telefonlarının dinlenildiği söyleniyor. Bu dinlemeler doğru mudur? Doğru ise neden dinlediniz? TBMM bunu biliyor mu?”
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