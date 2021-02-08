Samanyolu Haber /Gündem / Enis Berberoğlu için harekete geçildi /08 Şubat 2021 12:08

Enis Berberoğlu için harekete geçildi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen "hak ihlali" kararı doğrultusunda harekete geçildi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı doğrultusunda yeniden yargılamanın kabulü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezleke düzenlenmesi istenmesini talep etti.

Şimdi gözler 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi.

Başsavcılıkça İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen talep yazısında, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis Berberoğlu'nun AYM'ye yaptığı bireysel müracaatın 21 Ocak'ta karara bağlanarak oy birliğiyle başvurusunun kabul edilebilir bulunduğu belirtildi.

Yazıda, "AYM kararında sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20'nci maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği" kaydedildi.

BERBEROĞLU AYM KARARI DOĞRULTUSUNDA YENİDEN YARGILANACAK

"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir" vurgusu yapılan yazıda, "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." ifadeleri kullanıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ "HAK İHALİ VAR" DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında, Berberoğlu hakkında ilk kararı uygulamayan İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni bir hak ihlaline yol açtığı belirtilmişti.

Kararda, Berberoğlu hakkında, "yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı vermesi" işlemlerinin zorunlu olduğu belirtilerek; 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğu vurgulanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enis Berberoğlu için harekete geçildi Sonraki Haber >>

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:28