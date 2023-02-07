Samanyolu Haber /Gündem / Enkaz altından sosyal medyaya yaptığı çağrı sayesinde kurtuldu /07 Şubat 2023 10:52

Enkaz altından sosyal medyaya yaptığı çağrı sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altından yaptığı sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı.

İşte deprem anında kaydedilen videolar



İstanbul Nişantaşı Üniversitesi hazırlık sınıfında okuyan Boran Kubat, ara tatilini ailesinin yanında geçirmek için memleketi Malatya'ya geldi. Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve ailesiyle eve girdiklerini belirtti.

İkinci depreme yine evinde yakalandığını ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü, simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonuma sarıldım, hemen arkadaşlarımı aradım" dedi.

"Sosyal medyadan paylaşırsam arkadaşlarım gelir diye düşündüm"
Daha sonra sosyal medyadan yardım istemeyi düşündüğünü vurgulayan Kubat, "Sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Sağ olsunlar. 5,5- 6 saat kaldım enkazda.

Telefonla sürekli görüşme halindeydik zaten ama telefon bir çekiyor bir çekmiyor. Bizim köyün muhtarı geldi. Arkadaşlarım çok yardım etti. Onlar kurtardı. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki, 'bu nokta'. Balyozla vurdular, ben dedim ki 'bu nokta'. Dört, beş vurmadan sonra buldular bizi" diye konuştu.

Kendisiyle beraber annesinin de kurtulduğunu, dayısı ve anneannesinin ise enkaz altında olduğunu aktaran Kubat, sosyal medyadan sesini duyup yardımına koşanlara teşekkür etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enkaz altından sosyal medyaya yaptığı çağrı sayesinde... Sonraki Haber >>

Barış Atay: İskenderun'da herhangi bir kurtarma çalışması yok

Barış Atay: İskenderun'da herhangi bir kurtarma çalışması yok

İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor

İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı

Depremin ardından Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

Depremin ardından Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

İşte enkaz altından kurtulma anları

İşte enkaz altından kurtulma anları

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

İşte deprem anında kaydedilen videolar

İşte deprem anında kaydedilen videolar

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:55