Enkazda kahraman, eylemde suçlu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile 21 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptıkları görüşmede Zengin'in kendilerine söz verdiğini, ancak haklarını hâlâ alamadıklarını belirten madenciler bu sabah tekrar yürüyüşe geçmek istedi.





Ancak Jandarma ekipleri yola çıkan Somalı maden işçilerine müdahale ederek yürümelerini engelledi. Yola uzanan madenciler Jandarmalar tarafından yaka paça kenara taşındı.





Bağımsız Maden-İş Sendikası örgütlenme uzmanları Kamil Kartal ve Başaran Aksu gözaltına alındı.





HAKLARINI ARAYAN MADENCİLERE JANDARMA İZİN VERMEDİ





Madencilerin “Direne direne kazanacağız” sloganları eşliğinde yol üzerinde oturma eylemine Jandarma sert müdahale etti.





Jandarma komutanı ile madenciler arasında şu diyaloglar yaşandı:





Jandarma komutanı: Sizin güvenliğiniz için yürümeye izin veremem.





Madenci: Bizi yürütecekseniz, orayı geçelim.





Jandarma komutanı: Önümüze geçmenize kesinlikle izin veremiyorum.





Madenci: Arayın Vali Beyi o zaman. Gelecek ya bize yol verecek ya bizim haklarımız ödettirecek. Gücünüz varsa gidin o patronu alın. Gücünüz bize mi yetiyor?





Somalı madenciler "Köle değiliz, eşitlik istiyoruz" sloganları ile haklarını arıyor.





"YETER BE! NE YAPIYORSANIZ YAPIN!"





30 Ekim İzmir Depremi'nin akabinde enkaz çalışmalarına katılan ve önceki gün Kırkağaç’a dönen Bağımsız Maden-İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, "14 yıldır madenci bekliyor, 14 yıldır madenciyi kandırıyorlar söz veriyorlar o seçim bu seçim madenciyi sürekli kandırıyorlar. Maden patronlarına yeni kanun çıkartıyorlar. 700 işçi 14 yıldır çekiyor. Yeter be! Ne yapıyorsanız yapın." dedi.





Somalı maden işçileri, 30 Ekim Cuma günü direnişlerine ara vererek İzmir Depremi'nde yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı.





