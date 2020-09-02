Enner Valencia: ‘Büyük takımlarda baskı normal’

Fenerbahçe’nin yeni transferi Enner Valencia, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe’de kendisini evinde hissettiğini dile getiren Ekvadorlu futbolcu, “Çok mutluyum, büyük bir kulübe geldim. Büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp kendimi lige vereceğimi düşünüyorum” dedi.







Fenerbahçe’ye transfer süreci ve oynadığı mevki hakkında konuşan Valencia, “Transfer sürecinde öncelikle menajerim ve kulüp yöneticileri görüştüler. Onlara beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Forvet olarak oynamak kendimi en iyi hissettiğim yer. Fenerbahçe’de ilk Ekvadorluyum. Bu aslında benim için çok güzel bir olanak. Umarım kulüp tarihine ve Süper Lig tarihine ismimi yazdırabilirim” ifadelerini kullandı.





‘Fenerbahçe taraftarı kulübe tutkuyla bağlı’





Fenerbahçe taraftarının kulübe tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Enner Valencia, “Buraya ilk geldiğimde Fenerbahçe taraftarının tutkuyla kulübe bağlı olduğunu gördüm. İlk geldiğim andan itibaren desteklerini sosyal medyadan sağlıyorlar. Çok rahat hissediyorum. Flaş lakabı çok hoşuma gitti. Videoyu izlediğimde çok hoşuma gitti” açıklamasında bulundu.