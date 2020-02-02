Ensar bağışçısı Torun: Madem yanlıştı Kızılay kabul etmeseydi

“Kızılay'a yardımı veriyorsunuz. Kızılay Ensar Vakfı'na aktarıyor; o da TÜRGEV'e aktarım yapıyor. Neden doğrudan vermediniz?” sorusunu cevaplayan Torun, “Bizim buradaki muhatabımız Ensar Vakfı… Kamu yararına çalışan bir vakıf olduğu kararı bulunan bir vakfa bağış yapmakla Kızılay'a bağış yapmak arasında hukuk ve ekonomik açıdan bir fark yoktur. Derdimizin herhangi bir ekonomik menfaat olmadığı bağışçı olmamızdan da anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.







Taahhüdümüz yok





Verdiği 8 milyon doların, 2017 yılı için çıkarılan vergi meblağından çok daha yüksek olduğunu savunan Torun, “Vergiden daha fazlasını bağışlamışım. İnsan daha fazlasını vergiden kaçınmak için bağışlar mı?” diyerek “Kamuyla bizim hak ediş nispetinde taahhüdümüz yoktur” iddiasında bulundu





“Neden doğrudan yardım yapmadınız?” sorusunu cevaplandırmayan Torun, "TÜRGEV’e 31 ev almışsınız zaten, neden doğrudan yardım yapmadınız?" sorusuna ise "Uygun görmüyorum, buna cevap vermeyeceğim" yanıtını verdi.





Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapma kararını 15 Temmuz sonrası aldığını söyleyen Torun sözlerinin devamında “Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi' diye konuştu.