Ensar Vakfı adım adım nasıl büyüdü?

Gazeteci Celal Eren Çelik Kızılay'ın, Başkentgaz'dan alınan 8 milyon dolar bağış parasını, Ensar Vakfı’na aktarıldığını kabul etmiş, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkentgaz'ın vergi kaçırdığı iddiaları karşısında, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" savunması yapmıştı.







Peki AKP siyasetinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Ensar Vakfı nasıl bu kadar büyüdü ve milyon dolarlara hükmeden bir vakıf halini aldı?





Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Ensar artık 'resmi devlet vakfı'na dönüşmüş durumda.





Amacı ise, 'toplumu fethetmek' olarak tarif ediliyor.





Vakfın kurucularından biri, Tayyip Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı Aziz Torun. Torun aynı zamanda Kızılay'a para aktaran Başkentgaz'ın da Torunlar Grup aracılığıyla sahibi.





Habere göre, vakfın kurucuları arasında AKP'li Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer, AKP’li İstanbul eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş da var.





Bilal Erdoğan da vakıfla yakından ilgili. Toplantılarına gidiyor, arkadaşları vakıfta görevli.





Emine Erdoğan, 2016’da Ensar Vakfı tarafından düzenlenen “Ensar Gönüllüleri Buluşması”nda, “Artık yeni bir kavşaktayız. Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık” diyerek 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderme yapmıştı.





Vakfın kurucuları ile ilgili haberde şu detaylara yer veriliyor:





- Abdullah Sert: AKP’nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile birlikte Bereket Vakfı kurucularından, Altınoluk dergisi sahibi.





- Alaaddin Şahin: İstanbul Kartal’da imam hatip lisesi müdürü iken, 12 Eylül faşist cuntası döneminde çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile Rabıta örgütü parasıyla yurtdışına gönderildi. Eylül 1981’den Temmuz 1985’e kadar Frankfurt yakınlarındaki Offenbach'ta Yavuz Sultan Selim Camisi’nde görev yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’ye türban davası açan ve bu davayı yitiren Leyla Şahin’in babası. Nuruosmaniye Camii imamı iken AKP’li İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından İETT Müşteriler Daire Başkanlığı’na atandı. Alaaddin Şahin, Recep Tayyip Erdoğan’ın “ağabey” dediği bir isim.





- Ali Erilli: İlahiyatçı, AKP’li İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın döneminde belediye ait “Hamidiye Su”yun dağıtımını alan Zirve Gıda’nın sahiplerinden.





- Ali Osman Emirosmanoğlu : Yücel Çakmaklı ile birlikte Elif Film’i kuranlardan. Elif Film’in çektiği filmler arasında, gençlere “kininizin davacısı olun” çağrısı yapan Necip Fazıl Kısakürek’in yazılarından yola çıkılarak çekilen “Mümin ile Kâfir” de var.





- Celal Erbay: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Başkanlığı yaptı. 23. Dönem AKP Düzce Milletvekili.





- İbrahim Kafi Dönmez: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. AKP döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmak istendi, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu atamaya karşı çıktı. Kararnamesi geri çekildi.





Akif Aydın: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi profesörlerinden. AKP döneminde, YÖK üyeliğine getirildi.





Mehmet Erkal: AKP döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Sakarya İlahiyat Fakültesi’nden hocası, imam hatip, profesör.





M. Mustafa İbrahimoğlu: İmam hatip, imam hatip lise müdürü, AKP döneminde İstanbul İl Genel Meclisi üyesi





Ömer Hami Ulusoy: AKP’nin Eyüp Kurucu İlçe Başkanı. Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.





Ömer Öztop: 1980’li yıllarda Rabıta örgütünün parası ile yurtdışına gönderilen imamlardan. AKP döneminde, İstanbul’da bir imam hatip okuluna adı verildi.





- Recep Çalık: AKP döneminde Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı.





- Rıdvan Nizamoğlu: Ensar Vakfı’nın bir dönem başkanlarından. Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği yaptı. AKP döneminde Hamburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği’ne atandı.





- Sabahattin Karasu: 1980’de Rabıta örgütünün parasıyla yurtdışına gönderilen imamlardan. Sarıyer eski İmam Hatip Lisesi Müdürü, AKP’li çok sayıda siyasetçiyi içinden çıkaran 100’e yakın dinsel amaçlı vakıf ve örgütün çatı örgütü olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucusu.





- Sabri Dereli: İstanbul Müftülüğü’nde memurluk ile başlayan memurluk hayatı, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanı olması ile yükselişe geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Turistik Tesisler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, APK Daire Başkanlığı, Kontrol Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Emekli olduktan sonra da AKP’li belediye peşini bırakmadı. Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başkan Danışmanlığı yaptı. AKP’nin çatı örgütü olan Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri Vakfı’nın kurucularından.





- Selahattin Kaya: Eski Beyoğlu ve İstanbul Müftüsü. Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünün önde gelen isimlerinden Seyyid Kutup’un “Fizilalil-Kuran”ını çevirenlerden.





- Mahmut Kış: Persan Home Studio şirketinin sahibi. “Osmanlı mirası pop Osmanlı” yorumuyla kumaş, seramik, aydınlatma gibi ev ürünleri üretiyor. Bir dönem AKP yandaşı Yeni Şafak gazetesinin sahipliğini üstlendi.





- İsmail Bacacı: Çalışma Bakanlığı eski Başmüfettişi.





- M. Hilmi Ayvacı: AKP döneminde İstanbul’da büyük inşaatlar gerçekleştiren Ayvacı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketi yöneticisi.





- Mustafa Açıkalın: Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediyenin genel sekreteri, sonradan AKP milletvekili.





- Abdullah Sarımermer: Avukat, iş insanı. AKP’li eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dünürü.



