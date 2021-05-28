Samanyolu Haber /Gündem / Ensar Vakfı'nda çocuklara istismar, görevi suistimal edenlere terfi /28 Mayıs 2021 17:29

Ensar Vakfı'nda çocuklara istismar, görevi suistimal edenlere terfi

Karaman’da yaşları 8 ile 10 arasında değişen 45 çocuğun cinsel istismara mağruz bırakılmasının ardından görevini suistimal eden müdürler terfi etti.

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Karaman'da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) ile bağlantılı olduğu söylenen yurtlarda kalan 45 çocuk onlardan sorumlu olan bir öğretmen tarafından cinsel istismara mağruz bırakıldı. Olay bir çocuğun yaşadıklarını bir psikoloğa anlatması ve psikoloğun konuyu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

İstismarın duyulmasının ardından, cinsel istismara mağruz bırakan sanık Muharrem Büyüktürk Ağır tutuklanarak, 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MÜDÜRLERE TERFİ
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ''Tecavüzcü öğretmenle yurtlarda fotoğraflar çektiren, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirliğine atanmış. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor! O dönem bu yurtların denetlenmesinden sorumlu olan Karaman Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır da bugün Ankara Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütüyor. Görevlerini suistimal ederek 45 çocuğumuzun taciz ve tecavüze maruz kalmasına göz yuman kamu görevlilerine ödüllendirme gibi görevlendirmeler yapılmış'' dedi.

'SUÇ ORTAĞIDIRLAR'
Yaşanan duruma tepki gösteren Kaya, ''Kadına ve çocuğa yönelik her türlü sorgulamanın önünü kesenler yaşananların da sorumlusudur. Türkiye’nin dört bir yanında cemaat, tarikat ve bunlara bağlı vakıfların kaçak yurtlarına göz yumanlar, izin verenler çocuklarımıza taciz ve tecavüzün suç ortağıdırlar. Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesini bir kararnameyle kaldırdığını ilan eden anlayış; kadına ve çocuğa karşı işlenen tecavüzden de, şiddetten de sorumludur'' açıklamasını yaptı.
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