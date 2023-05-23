Prof. Dr. Mehmet Altan: “Geldiğimiz nokta, eksiği gediği, hileyi hurdayı, pusuyu oyunu bilerek davranmanın ne kadar önemli ve âcil hale geldiğini gösteriyor… Hâlâ ayağa kalkmak ve galip gelmek için vakit var… İkinci raunt geliyor. Herkes sandığa gidecek, muhalefet de sandıklara sahip çıkacak.”





Enseyi karartma sandığa sahip çık







Yazar Mehmet Altan, “Devlet operasyonu mu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.





Artı Gerçek’te yazan Altan, “Seçim analizleri üzerine çalışan bilgisayar uzmanları çok önemli bir gerçeği gün ışığına çıkardı: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark 2,4 milyon. Erdoğan’ın lehine olan bu farkın 2.3 milyonu bir veya iki sandık kurulan köy ve mezralardan geliyor… Belli ki güvenliğini jandarmanın sağladığı bu sandıklarda muhalefet etkili bir denetim yapamamış… Onca partinin bir araya gelip örgütlenememesi, sandıklara sahip çıkamaması olacak iş değil tabii. Jandarma bölgesi deyince, insanın aklına ister istemez seçim sonuçlarını noktasına, virgüle kadar bilen İçişleri Bakanı Soylu geliyor… Türkiye’nin en güvenilir şirketlerine taş çıkarttı.. Ne tahmin ettiyse sandıktan o çıktı… Bir yana not edilmesi gereken bir ilginçlik de bu…”









Erdoğan’ın ses çıkarmaması dikkat çekici





“Erdoğan binde 48 oy daha alsa Cumhurbaşkanlığını ilk turda kazanmış olacaktı” diyen Altan, şu şekilde devam etti: “Mühürsüz oylar” skandalında Erdoğan “Atı alan Üsküdar’ı geçti” demişti… İstanbul Belediye seçimlerinde tam çamura yatıldı… Gülünç bir şekilde, aynı zarfa atılan dört oydan sadece bir tek oy iptal edildi… Defalarca sayım yapıldı… Sandıklarda görev alanlar garip bir şekilde suçlandı… Evleri basıldı, mahkemelerde süründüler… Bunları anımsayınca Erdoğan’ın duruma ağzına açmamış olması da dikkat çekici… Sonucu bu kadar hızlı sindirmesi, önceki tutum ve genel yaklaşımlar göz önünde bulundurulunca not edilmesi gereken başka bir durum olarak görülüyor…”





Ayağa kalkmak için vakit var





Altan şunları söyledi: “Enseyi karartma zamanı değil…Aradığımız, rejimi demokratikleştirecek “devletten güçlü bir muhalefet” yapılanması. Haftaya Pazar seçim var. Geldiğimiz nokta, eksiği gediği, hileyi hurdayı, pusuyu oyunu bilerek davranmanın ne kadar önemli ve acil hale geldiğini gösteriyor… Hala ayağa kalkmak ve galip gelmek için vakit var… İkinci raunt geliyor. Herkes sandığa gidecek, muhalefet de sandıklara sahip çıkacak. Sonrası sonra…”