Enstitü Müdürü'nün doktora tezinin yüzde 95'i intihal çıktı

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Muhammed Asıf Yoldaş’ın doktora tezinin ilk 185 sayfasının, başka yayınlarla yüzde 95 oranında benzerlik taşıdığı belirlendi. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre tezde, TBMM’yi ilk tanıyan devlet olarak Ermenistan yerine Afganistan yazıldı.



Lisansüstü tezlerin yazıldığı enstitüde müdür olan Yoldaş’ın, doktora tezini kaleme aldığı 2006 yılından yıllar önce yayımlanan kitaplarda yer alan fikirleri, tezinde kendi fikri gibi gösterdiği de öne sürüldü. 2006 yılında Niğde Üniversitesi’ndeyken yazılan doktora tezinde, 2004 yılında yine aynı üniversiten Murat Canıtez’in yazdığı, “KOBİ’lerin İhracat Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Araştırma” başlıklı tezdeki görüşlerin kullanıldığı öğrenildi. Yoldaş’ın, “Uluslararası Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı tezinin ikinci bölümünü, noktasına virgülüne dahi dokunmadan Canıtez’in tezinden aldığı görüldü.



Tezde yabancı kaynaklara yapılan atıfların, daha önce yazılan Türkçe kitap, makale ya da tezlerden alındığı anlaşıldı. Tezin 28 ve 29’uncu sayfalarında yer alan ve üç farklı yabancı yazara atıf yapılan bölümlerin, Türkçe yazarların kitaplarından olduğu tespit edildi. Tezin büyük bölümü kopyala-yapıştır yöntemiyle daha önce yazılan metinlerden oluştu.



Yoldaş’ın müdürü olduğu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün yönetmeliğinde intihal suçu, “Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterme” olarak tanımlanıyor.