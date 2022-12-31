Samanyolu Haber /Gündem / Enver Altaylı, 2002’deki cinayeti 2004 yılında azmettirmiş /31 Aralık 2022 13:33

Enver Altaylı, 2002’deki cinayeti 2004 yılında azmettirmiş

Necip Hablemitoğlu cinayetine dair hazırlanan iddianameye göre eski MİT’çi Enver Altaylı, 2002 yılının Aralık ayındaki cinayet için 2004 yılında Aydın K.’yi azmettirdiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Necip Hablemitoğlu cinayetine dair hazırlanan iddianamede göre 18 Aralık 2002’de işlenen cinayetin finansmanı olaydan 7 ay sonra yapılan bir ihaleden alınan para ile karşılandı, azmettirme ise 2004 yılında yapıldı.

“ANCAK UFAK BİR PÜRÜZÜ AŞAMIYORUM”

‘Azmettirici’ olmakla suçlanan eski MİT’çi Enver Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ‘suikastın finansmanıyla ilgili’ pürüzü aşamadığını söyleyerek, iddianamedeki bu duruma dikkat çekti. Altaylı, şu paylaşımları yaptı:

1- Hablemitoğlu iddianamesinde üzerime bina edilen kurguyu o kadar beğendim ki, rolümü ikrar etmeye mütemayilim. Ancak…. Ufak bir pürüzü aşamıyorum.

2002’DEKİ CİNAYETİ 2004 YILINDA AZMETTİRMİŞİM

2- Kurguya göre; Serhat Ilıcak, 2002 Aralık ayındaki cinayeti azmettirmem için bana 2003 Ağustos ayında para göndermiş. Ben de bu parayı alıp 2002 yılının Aralık ayındaki cinayeti ve 2004 yılında cinayet için Aydın K.’yi azmettirmişim. İddianamedeki anlatım tam olarak bu!

“ZAMANDA GERİ GİTMEYİ TAM OLARAK BİLMİYORUM”

3- Şimdi, Serhat da ben de karda yürüyüp izini belli etmeyen çok kriminal(!) kimseleriz. Ancak ben zamanda geriye gitmeyi tam olarak bilmiyorum (Serhat yapmış olabilir). Bu ufak pürüzü de çözebilirsem cinayet azmettiricisi olduğumu kabul edeceğim.

BELGE YOK, SAVCININ KANAATİ VAR

İddianameye göre Enver Altaylı Genelkurmay’ın 2003’te sonuçlanan bir ihalesinde Siemens lehine aracılık yapıp komisyon almış. Necip Hablemitoğlu cinayeti 18.12.2002’de işlenirken, Genel Kurmay ile Siemens şirketi arasındaki ihalenin tarihi ise 3 Temmuz 2003. Aldığı komisyonun 30 bin dolarını ‘Mustafa Levent Göktaş Suç Örgütü’ ile bağlantısını sağladığı ileri sürülen Aydın Köstem’e göndermiş. Buna ilişkin hiç bir delil yok, sadece savcının kanaati bu yönde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enver Altaylı, 2002’deki cinayeti 2004 yılında azmettirmiş Sonraki Haber >>

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:35