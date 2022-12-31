Enver Altaylı, 2002’deki cinayeti 2004 yılında azmettirmiş

“ANCAK UFAK BİR PÜRÜZÜ AŞAMIYORUM”

2002’DEKİ CİNAYETİ 2004 YILINDA AZMETTİRMİŞİM

“ZAMANDA GERİ GİTMEYİ TAM OLARAK BİLMİYORUM”

BELGE YOK, SAVCININ KANAATİ VAR

Necip Hablemitoğlu cinayetine dair hazırlanan iddianamede göre 18 Aralık 2002’de işlenen cinayetin finansmanı olaydan 7 ay sonra yapılan bir ihaleden alınan para ile karşılandı, azmettirme ise 2004 yılında yapıldı.‘Azmettirici’ olmakla suçlanan eski MİT’çi Enver Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ‘suikastın finansmanıyla ilgili’ pürüzü aşamadığını söyleyerek, iddianamedeki bu duruma dikkat çekti. Altaylı, şu paylaşımları yaptı:1- Hablemitoğlu iddianamesinde üzerime bina edilen kurguyu o kadar beğendim ki, rolümü ikrar etmeye mütemayilim. Ancak…. Ufak bir pürüzü aşamıyorum.2- Kurguya göre; Serhat Ilıcak, 2002 Aralık ayındaki cinayeti azmettirmem için bana 2003 Ağustos ayında para göndermiş. Ben de bu parayı alıp 2002 yılının Aralık ayındaki cinayeti ve 2004 yılında cinayet için Aydın K.’yi azmettirmişim. İddianamedeki anlatım tam olarak bu!3- Şimdi, Serhat da ben de karda yürüyüp izini belli etmeyen çok kriminal(!) kimseleriz. Ancak ben zamanda geriye gitmeyi tam olarak bilmiyorum (Serhat yapmış olabilir). Bu ufak pürüzü de çözebilirsem cinayet azmettiricisi olduğumu kabul edeceğim.İddianameye göre Enver Altaylı Genelkurmay’ın 2003’te sonuçlanan bir ihalesinde Siemens lehine aracılık yapıp komisyon almış. Necip Hablemitoğlu cinayeti 18.12.2002’de işlenirken, Genel Kurmay ile Siemens şirketi arasındaki ihalenin tarihi ise 3 Temmuz 2003. Aldığı komisyonun 30 bin dolarını ‘Mustafa Levent Göktaş Suç Örgütü’ ile bağlantısını sağladığı ileri sürülen Aydın Köstem’e göndermiş. Buna ilişkin hiç bir delil yok, sadece savcının kanaati bu yönde.