Enver Altaylı’dan Peker’e: Bir zamanların namlı eşkiyası Fudayl’ı örnek al

Eski MİT mensubu Enver Altaylı, sosyal medya hesabından organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedak Peker’e yazdığı mektubu paylaştı. Peker’e seslenen Altaylı, “Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Hizmetinin karşılığını rabbim sana versin” dedi.





Altaylı, 4 yıldır tehlikeli mahkum olarak tecrit edilmiş bir şekilde 10 metrekarelik bir hücrede yer aldığına işaret ederek, “10 metrekarelik bir hücrede sosyal temastan tecrit edilmiş olarak Rabbimin huzurundayım. Ne casusum ne de terör örgütü üyesiyim” ifadesini kullandı.





Enver Altayl’nın Peker’e gönderdiği mektup şöyle: ”





Hepimizin zamanı geldiğinde Mahkeme-i Kübra’ da elbette hesap vereceğiz. Sen de, ben de. Allah ininde kim makbul, kendisi bilir. Ne kendimi temize çıkarırım, ne de başkasını suçlarım.





Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Hizmetinin karşılığını rabbim sana versin.





Sevdiklerinden, vatanından uzaksın. Etrafında insanlar olsa da yalnızsın. Ben de dört yıldır cezaevinden tehlikeli tutuklu olarak 10 metrekarelik bir hücrede sosyal temastan tecrit edilmiş olarak Rabbimin huzurundayım. Ne casusum ne de terör örgütü üyesiyim. Rabbim bilir masumum. Bu dönem benim için bir tefekkür ve arınma dönemidir. Bu dönem, senin için de bir tefekkür ve arınma dönemi olsun.







