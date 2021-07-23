Samanyolu Haber /Gündem / Enver Altaylı’dan Peker’e: Bir zamanların namlı eşkiyası Fudayl’ı örnek al /23 Temmuz 2021 23:34

Enver Altaylı’dan Peker’e: Bir zamanların namlı eşkiyası Fudayl’ı örnek al

Tutuklu eski MİT mensubu Enver Altaylı, Sedat Peker'e mektup yazdı: "Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır. Hizmetinin karşılığını rabbim sana versin. Bir zaman namlı bir eşkıya olan Allah sevgilisi Fudayl bin İyaz'ı kendine örnek al."

SHABER3.COM

Eski MİT mensubu Enver Altaylı, sosyal medya hesabından organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedak Peker’e yazdığı mektubu paylaştı. Peker’e seslenen Altaylı, “Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Hizmetinin karşılığını rabbim sana versin” dedi.

Altaylı, 4 yıldır tehlikeli mahkum olarak tecrit edilmiş bir şekilde 10 metrekarelik bir hücrede yer aldığına işaret ederek, “10 metrekarelik bir hücrede sosyal temastan tecrit edilmiş olarak Rabbimin huzurundayım. Ne casusum ne de terör örgütü üyesiyim” ifadesini kullandı.

Enver Altayl’nın Peker’e gönderdiği mektup şöyle: ”

Hepimizin zamanı geldiğinde Mahkeme-i Kübra’ da elbette hesap vereceğiz. Sen de, ben de. Allah ininde kim makbul, kendisi bilir. Ne kendimi temize çıkarırım, ne de başkasını suçlarım.

Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Hizmetinin karşılığını rabbim sana versin.

Sevdiklerinden, vatanından uzaksın. Etrafında insanlar olsa da yalnızsın. Ben de dört yıldır cezaevinden tehlikeli tutuklu olarak 10 metrekarelik bir hücrede sosyal temastan tecrit edilmiş olarak Rabbimin huzurundayım. Ne casusum ne de terör örgütü üyesiyim. Rabbim bilir masumum. Bu dönem benim için bir tefekkür ve arınma dönemidir. Bu dönem, senin için de bir tefekkür ve arınma dönemi olsun.


‘ŞUNU YAP, BUNU YAPMA DEMEM’

Ben sana şunu yap, bunu yapma, sunu açıkla, şunu açıklama demeyeceğim. Güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, Rabbinin huzurunda iki rekat namaz kıl ve Rabbin huzurunda ağla. Rabbinden yardım iste. O sana ne yapacağını gösterecektir. Rabbim yardımcın olsun.

Feridüddin Attar’ın Tezkiretü’l Evliyasını oku. Fudayl bin İyaz isimli mübarek bir zat vardır. O Allah sevgilisini kendine örnek al. Bir zaman namlı bir eşkıya iken, Rabbim onu ahde vefa sahibi, cesur ve yüreğinin derinliklerinde Allah’ına olan imanı olduğu için sevdiği kullarının arasına kattı.”


Fudayl’ın Öyküsü

Allah’a inanır, çadırından çok namaz kılardı. Ama haramilerin reisi idi. Kervanları soyar, kandınlara dokunmaz, gariplere yardım ederdi. Bir gün adamları bir kervanı bastı. Kervanbaşı on bil altınını ve kervanından ayrıldı. Yolu Fudayl’ın çadırına düştü. Altınları ona emanet bıraktı. Fuday ‘koy şuraya, dursun. Sonra alırsın” dedi. Kervana döndü. Herkes bağlanmış ve talan edilmişti. Fudayl’ın çadırına döndü. Anladı ki Fudayl eşkışa başıdır. ‘Yandım, altınımı elimle eşkıya başına teslim ettim’ dedi. Fudayl ona, ‘Emanetin şuracıkta, al git’ dedi. Kervancı hayretle. Fudayl ‘bizde emanete hıyanet yoktur’ dedi.

Yine bir kervan soyacaktı. Kervanda bir kişi, şu ayeti okuyordu. Fudayl işitti.

‘iman edenlerin Allah’ı anmak ve Haktan inen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin saygıyla yumuşaması hala gelmedi mi?’

Fudayl der ki ‘ Bu ayet benim içimi okudu. Yüreğime dokundu’ Bayını secdeye koydu. Tövbe etti. Uzun uzun ağladı. Herkesle helalleşti.

Fudayl’ın Halife Harun Reşid’e yaptığı nasihat önemlidir. Attar’ın Tezkiretül Evliya isimli kitabında Harun Reşit ile görüşmesi anlatılır.

Fudayl’ın hayatı hepimize örnek olsun.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enver Altaylı’dan Peker’e: Bir zamanların namlı eşkiyası... Sonraki Haber >>

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:59:05