Samanyolu Haber /Gündem / Enver Altaylı: Davaya monte edildim, mahkemeden bu süreçte adalet beklentim yok /17 Şubat 2023 16:55

Enver Altaylı: Davaya monte edildim, mahkemeden bu süreçte adalet beklentim yok

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili açılan davada yargılamaya Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma Enver Altaylı’nın savunmasıyla başladı.

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Hablemitoğlu suikastında azmettirici olmakla suçlanan eski MİT mensubu Enver Altaylı, ilk celsede suçunu öğrenmek istemiş; Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın bu talebi davayı uzatma amaçlı psikolojik harp’ olarak nitelendirmişti. Avukat Barken'a tepki gösteren Altaylı, “Avukat Bey cezaevini çok matah mı sanıyor? 5 ylldır hapisteyim. 79 yaşındayım, kaç gün yaşayacağım belli değil. Davayı uzatmadan ne menfaatim olabilir?” dedi.

Ülkenin geçtiği süreçte mahkemeden adalet beklemediğini ve bu davaya siyasi malzeme olarak monte edildiğini bildiren Enver Altaylı, “Önümüze atılmış bu metne iddianame demek doğru değildir. Bu, Savcı Zafer Ergün’ün hayal gücünü, hukuka saygı duyanların ise akıl sağlığını test eden bir metin niteliğindedir. Zihni Çakır, Halil Şıvgın ve Nizmettin Avşar’ın hakkımdaki beyanları yalandır. Bu kişilerin burada tanık olarak dinleneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu cinayetle ilgili adım ilk çıktığında yurtdışından gelip dönemin savcısına ifade verdim. Hangi cani, ismi geçtikten sonra gelir de ifade verir? Savcı beni öperek uğurladı. Bu cinayetten bilgim, en ufak katkım varsa Allah’ın laneti tüm ailemin üzerine olsun. Bu çok çirkin, alçakça, terbiyesiz bir iftiradır” ifadelerini kullandı.

DAVAYA MONTE EDİLDİM
Enver Altaylı, bu davaya monte edildiğini söyledi. Doğu Perinçek ve Nusret Senem isimlerini işaret edip, tutuklu olduğu diğer davada verilen cezanın bozulması ihtimali belirince adının bu davaya karıştırıldığını ve tutuklandığını anlattı. Sonrasında Rus Ve Çin istihbaratlarının çalışma yöntemlerini anlatan Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların fiiliyatta Türkiye’de nasıl uygulandığını biliyorum. Bilmesi gerekenler de benim bildiğimi biliyor. Bunun için MİT’te bana bir yemek verildi. Müsteşar ve yardımcıları katılacaktı. İşi çıktığı için Müsteşar gelemedi; ama yardımcılarına 3 saat bu istihbarat faaliyetlerini anlattım, Doğu Perinçek örneğini verdim. Cemaatlerle nasıl mücadele edilir, bunu konuştum. Beni kapıya kadar, boynuma sarılarak uğurladılar. Bir şey daha söyledim; ‘Arkadaşlar, 15 Temmuz’da neredeydiniz?’ diye sordum. Tabii bunlar tutanaklara geçmiştir.”

Enver Altaylı, iftiralarının yalancı tanıklık suçu kapsamına girmesi nedeniyle Zihni Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Altaylı, “Yine sabah Doğu Perinçek’in Almanya temsilcisinin MİT’te çalıştığını ve yabancılardan para aldığını söyledim. Biraz hafızamı zorladım; para alma işi MİT’ten ayrıldıktan sonra olabilir.” dedi.
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