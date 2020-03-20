Enver Aysever'e soruşturma

Gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında sosyal medyada yaptığı karikatür paylaşımı sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.





Konuya dair yazılı basın açıklaması yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma açıldığı bildirildi.





Enver Aysever'in paylaştığı karikatüre sosyal medyada eleştiri yağdı.





HALKIN BİR KESİMİNİN DİNİ DEĞERLERİNİ ALENEN AŞAĞILADI





Açıklamada, "Enver Aysever’in Twitter hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla “Sadece bu sorun!" şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160'ncı maddesi uyarınca şüpheli hakkında 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır." denildi.