Samanyolu Haber /Ekonomi / EPGİS açıkladı: Bugün yapılan akaryakıt zamları iptal edildi /09 Mart 2022 22:26

EPGİS açıkladı: Bugün yapılan akaryakıt zamları iptal edildi

EPGİS, bugün motorin ve benzine yapılan zamların iptal edildiğini duyurdu.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası petrol fiyatlarındaki artış devam ederken; Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına neredeyse her gün zam geliyor.

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Bugün de öğlen saatlerinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine 79 kuruş, motorine ise 2,25 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Önü alınamıyor: Benzine 79 kuruş, motorine 2 liranın üzerinde zam geldiÖnü alınamıyor: Benzine 79 kuruş, motorine 2 liranın üzerinde zam geldi

İPTAL EDİLDİ

Akşam saatlerinde ise EPGİS, bugün motorin ve benzine yapılan zamların iptal edildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir'' denildi.

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