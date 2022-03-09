EPGİS açıkladı: Bugün yapılan akaryakıt zamları iptal edildi

Bugün de öğlen saatlerinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine 79 kuruş, motorine ise 2,25 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Önü alınamıyor: Benzine 79 kuruş, motorine 2 liranın üzerinde zam geldiÖnü alınamıyor: Benzine 79 kuruş, motorine 2 liranın üzerinde zam geldi





İPTAL EDİLDİ





Akşam saatlerinde ise EPGİS, bugün motorin ve benzine yapılan zamların iptal edildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir'' denildi.



