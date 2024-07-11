Samanyolu Haber /Gündem / Epizot: 15 Temmuz’un yıl dönümünde gerçeklerle dolu bir belgesel /11 Temmuz 2024 20:57

Epizot: 15 Temmuz’un yıl dönümünde gerçeklerle dolu bir belgesel

15 Temmuz’un 8’inci yılında yeni belgesel Epizot, izleyicileriyle buluştu. Tarihi bir belge niteliğindeki belgeselde Askeri Hakim Albay Dr. Cemil Çelik ve Pilot Üstteğmen Mustafa Durak 15 Temmuz’da neler yaşandığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

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Youtube üzerinden izleyicileriyle buluşan Epizot belgeseli, 15 Temmuz 2016 ve sonrasında yaşananların perde arkasını tanıkları ile ortaya çıkarıyor.

29 dakikalık ve 4K kalitesinde hazırlanan belgeselde; biri hakim diğeri pilot iki asker, 15 Temmuz’da yaşadıklarını çarpıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor.  

Genel Kurmay Askeri İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Albay Dr. Cemil Çelik ve Akıncı Üssü‘nde görevli Pilot Üsteğmen Mustafa Durak, cesaret ve samimiyetle o geceyi aktarırken, kurulan tuzağı da tüm yönleriyle deşifre etti.

- O gece kimler ne yaptı?
- Futbol maçındaki pilotun başına neler geldi?
- Evinde kızı ile dehşeti yaşayan askeri hakim albayın tanık olduğu tuzak nasıl kuruldu?
- MİT daire başkanı Kemal Eskintan ve üç askeri hakimin karanlık ilişkileri neydi?
- Olayın birinci derece tanığı hakim albay neler gördü?
- Akıncı üssünden 15 Temmuz sonrası ilk uçuşu gerçekleştiren pilotun Diyarbakır ve Ankara’da şahit olduğu gerçek neydi?
- İşkence, kumpas ve sahte belgelerle hukuk ortadan kaldırılarak hangi suçu kimlerin üstüne atmaya çalıştılar?
- Hapishane ve işkence üssü spor salonlarında yapılan insanlık dışı uygulamaların failleri kim?

Türkiye’nin cevabını aradığı pek çok sorunun cevabı, iki önemli tanığın gözünden, Epizot belgeselinde.

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