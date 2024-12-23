Erbain soğukları geliyor! Tarih verildi, uyarı yapıldı





TARİH VERİLDİ





KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞACAK

Kasım sonlarında bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı, yerini yağmura bırakırken, Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Halk arasında "Erbain soğuğu" olarak bilinen, kış aylarının en sert dönemlerinden birine girileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kar yağışlarının etkili olabileceğini belirtiyor.İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Erbain soğukları"nın 21 Aralık'tan itibaren kendini gösterebileceğini belirtti. Dr. Özdemir, bu kış mevsiminin geçen yıllara göre daha soğuk ve yağışlı geçme ihtimalinin yüzde 70 olduğunu ifade ederek, Zemheri ayı boyunca dondurucu soğuk, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışının etkili olacağını söyledi.Pazar gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını söyleyen Dr. Özdemir, “Hafta başında yüksek kesimlerde kar yağışları yoğunlaşacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı” dedi.Dr. Güven Özdemir, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceğini belirtti. Bölgeler bazında beklenen sıcaklıklar ise şu şekilde:Marmara: 7-14 dereceEge: 7-16 dereceKaradeniz: 9-19 dereceAkdeniz: 8-18 dereceİç Anadolu: 4-9 dereceDoğu Anadolu: -8 ila 1 dereceGüneydoğu Anadolu: -1 ila 10 dereceErbain Soğukları, kış mevsiminde görülen, özellikle Aralık ayının sonlarından başlayıp Ocak ayının sonuna kadar süren ve dondurucu soğuklarla karakterize edilen bir hava olayını ifade eder. "Erbain" kelimesi, Arapça kökenli olup "kırk" anlamına gelir ve yılın en soğuk 40 günlük dönemini işaret eder. Halk arasında "zemheri" olarak da bilinen bu süreç, yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar, buzlanma ve don olaylarıyla ilişkilendirilir.Erbain soğuklarının başlangıç tarihi 21 Aralık (kış gündönümü) olup, bitiş tarihi 31 Ocak'tır. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yılın en düşük seviyelerine iner. Erbain'in ardından, 50 günlük bir başka soğuk dönem olan "Hamsin soğukları" başlar, ancak Hamsin genellikle Erbain kadar yoğun ve etkili değildir.