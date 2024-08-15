Erbakan’dan Erdoğan'ı kızdıracak ‘transfer’ tepkisi: ‘Bunlar son çırpınışları’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.



Kurmayları ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gelen Erbakan’ı kapıda Davutoğlu karşıladı. Görüşmenin ilk ayağı heyetler arasında gerçekleştirilirken, ikinci kısımda ise iki lider baş başa görüştü.



İki lider ve heyetleri arasında yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Daha sonra iki genel başkan, ortak basın toplantısı düzenledi.



“MİLLETVEKİLİ SAYISINDA ARTIŞ MEMLEKETİN HİÇBİR MESELESİNİ ÇÖZMEZ”

Davutoğlu, siyasette milletvekili ve belediye başkanı transferlerine yönelik değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:



"Bir siyasetçinin yapacağı en büyük hata siyaseti sayısal olarak değerlendirmesidir. Türkiye iktidarın ya da ana muhalefet partisinin sayısal olarak milletvekili sayısında artış memleketin hiçbir meselesini çözmez. Ya da belediye başkanlığı sayısında. Şu anda dünyada işte Filistin meselesinde olduğu gibi öylesine büyük bir kargaşa yaşanıyor ki, şu anda siyaset üretmek lazım. Şu anda memleketin meselelerine Karacabey'de çiftçiler isyan halindeyse, fındık üreticisi, incir üreticisi, fıstık üreticisi, buğday üreticisi, arpa üreticisi topraktan kopuyorsa onu konuşmamız lazım. Şu partiden bu partiye şu geçmiş, bu geçmiş gündem bunlarla işgal etmemek lazım. Enflasyon yüzde 75’i bulmuş. Emekli tencereyi kaynatamıyor, televizyonların gündemi hangi partiden kim nereye gidecek, gelecek. Bir de sonunda hepsi yalan çıkıyor gündem bu değil. Gündem Türkiye'nin ekonomisi, gündem dünyadaki gittikçe artan savaş riski ve Türkiye'nin bu konuda alacağı tavır. Gündem Türkiye'deki kurumların güçlenmesi. Dolayısıyla iktidar partisinin çağrımız şudur. Gelin gerçek gündemi konuşalım ve Türkiye'deki iktidar partisine destek veren geniş muhafazakar camia büyük bir endişe içindedir."



İSRAİL İLE TİCARETE TEPKİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden devam ettirildiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:



"İsrail'le ticaretin devam ettiğine dair endişelerimizin olduğu hususudur. Evet Sayın Mahmut Abbas'ı davet ediyoruz, alkışlıyoruz, konuşturuyoruz. Sözlü olarak iktidar da bu meseleye sahip çıktığını ifade ediyor. Ancak burada çok ciddi iddialar var. Yunanistan üzerinden bu ticaretin yapıldığına dair basında yer alan iddialardan endişe duyuyoruz. Soykırımcı İsrail'in Türkiye'den kalkan gemilerin önce Yunanistan'a ardından da İsrail'e gitmesi yoluyla halen daha buradan desteklendiğinin ifade edilmesi. Bununla ilgili yabancı basında hatta İsrail basında çıkan haberlerin Türkiye tarafından yalanlanmaması bu endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Ayrıca yasaklanan malların Filistin bölgesine kurulan şirketler aracılığıyla İsrail'e gönderildiğine ilişkin de çok ciddi iddialar var. Bildiğiniz üzere İsrail'le ticaret yasağının ardından birdenbire Türkiye'nin Filistin'e olan ihracatı temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına göre 12 kat arttı. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Bir senede bu ihracatın birdenbire İsrail'le olan ticaretin kesilmesinin hemen arkasından 12 kat artması dediğim gibi mantıklı değildir.”



“ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BAĞLAYICI KARARINA UYULMASI GEREKLİ”

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay için 16 Ağustos'ta TBMM'de düzenlenecek olan oturuma katılacaklarını belirten YRP Genel Başkanı Erbakan "Anayasa Mahkemesi'nin bu bağlayıcı kararına uyulması gereklidir" dedi. Erbakan, şöyle konuştu:





“Can Atalay'la ilgili 16 Ağustos Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan oturuma katılacağımızı Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyorum. Bizim milli görüş geleneğinin temsilcisi olarak milli görüş tarihinde başta merhum Erbakan hocamızın hukuka nasıl uygun bir şekilde hareket ettiğini bilen kimseler olarak Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duyulması ve uyulması gerektiğini ifade ediyorum. Refah Partisi'nin 1998 yılında kapatılması noktasında ne kadar hukuka aykırı da olsa, ne kadar deliller somut olmasa da, ne kadar yoruma dayalı bir şekilde haksız ve hukuksuz bir şekilde Refah Partisi kapatılmış olsa dahi rahmetli Erbakan Hocamız, ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır, buna hepimiz haksız da görsek, hoşumuza gitmese de uymak mecburiyetindeyiz. Riayet etmek mecburiyetindeyiz’ demişti ve bütün bir camiasıyla beraber, teşkilatlarıyla, üyeleriyle beraber bu karara uymuştu, saygı göstermişti. Bugün de yine aynısının olması düşünüyoruz. Bugün aynı Anayasa Mahkemesi siyaseten ve ideolojik olarak bize hiç benzemeyen Sayın Milletvekili Can Atalay'la ilgili olarak hüküm giymesi kararının hukuka aykırı bulmuş ve milletvekilliğine düşürülmesiyle ilgili de yok hükmünde kararını vermiştir. Böyle bir noktada yine bu karara tüm kesimlerin riayet etmesi gereklidir. Hukuk kişilere göre şekillenmemelidir. Normlar ve idealler üzerinden şekillenmelidir. Hukukun üstünlüğü bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle nihai karar verici olan Anayasa Mahkemesi'nin bu bağlayıcı kararına uyulması gereklidir. Bizler de Yeniden Refah Partisi milletvekilleri olarak 16 Ağustos Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yöndeki duruşumuzu sergilemek üzere bulunacağız."



“İKTİDARIN SON ÇIRPINIŞLARI”

YRP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar'ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara yönelik konuşan Erbakan "Böyle bir şey olacağına da ihtimal vermiyoruz" diyerek açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:



“Yeniden Refah Partimizin seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler, imkanları kısıtlı ve iktidarın kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Bunu da tabii bir yardım derken aslında kamunun, iktidarın yapması gerekenler ancak bunları bir baskı aracı olarak maalesef kullandılar. Buralarda dediğim gibi imkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve böylece etkiyle milletin iradesine rağmen siyaseten ve ahlaken uygun olmayan bir şekilde o operasyon yapıldı ve transferler yapıldı. Bunlar aslında bu erimekte olan iktidarın bir anlamda son çırpınışları. Tabi Kasım Bey, Sayın Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken Sayın Kasım Gülpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Ancak Sayın Gürpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor, görevinin başında. Böyle bir şey olacağına da biz Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz."