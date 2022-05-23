Samanyolu Haber /Politika / Erbakan, Erdoğan'dan desteğini çekti /23 Mayıs 2022 23:47

Erbakan, Erdoğan'dan desteğini çekti

Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, daha önce cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladıklarını ancak gelen tepkiler üzerine bu karardan vazgeçtiklerini belirtti.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu.

''BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI''

Daha önce yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'a oy verecekleri yönündeki açıklama hakkında konuşan Erbakan, söz konusu ifadelerin parti içinde tepki ile karşılandığını söyledi.

''Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan'a destek veririz demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı'' diyen Erbakan, ''Bu konuda rahatsızlıklar oluştu. Biz böyle bir şey olsa bile Erdoğan'a destek olmayacağız deme noktasına geldik'' ifadelerini kullandı.

''DESTEKLEMEME YOLU HAYIRLI OLACAK''

Oluşan tepkinin ardından seçimlerin ikinci tura kalması halinde iki tarafa da oy vermeyeceklerini belirten Erbakan, ''Teşkilatlarımızdan ve üyelerimizden tepki geldi. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. İki tarafı da desteklememe yolu daha hayırlı olacak'' diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erbakan, Erdoğan'dan desteğini çekti Sonraki Haber >>

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

ABD’yi yine hortum vurdu

ABD’yi yine hortum vurdu

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:52:50