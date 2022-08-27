Erbakan: Kaynaklar bir avuç imtiyazlıya akıyor

Konya Ereğli ilçe kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP yönetimiyle birlikte muhalefeti de eleştirdi.





Kaynakların bir avuç imtiyazlı kişiye aktığını belirten Erbakan, "Sadece Kur Korumalı Mevduat (KKM) değil Yap-İşlet-Devret projeleri yani ‘ben yiyemedim sen ye projeleri’… Bu projelerden dolayı 2022 yılında imtiyazlı holdinglere ödenecek garanti ödemesi 70 milyar lirayı buluyor." dedi.





Muhalefetin de milletin sorunlarına çözüm sunmaktan uzak olduğunu ifade eden Erbakan, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde masa başındakiler dediğimiz 6 parti 6. kez bir araya geldi. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış?" diye sordu.

İktidarın ülkenin kaynaklarını bir avuç imtiyazlı azınlığa, faize, israfa ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarına aktarmaya devam ettiğini söyleyen Erbakan, konuşmasında şunları kaydetti:“Bakınız bankalarda döviz garantili hesap açtıran bir avuç birikim sahibine halkın bütçesinden 5 ayda 60,6 milyar lira para aktarıldı. Döviz kurunun temmuzda da yükselişini sürdürmesi nedeniyle mevduat sahiplerine sadece temmuz ayında yapılan garanti ödemesi 23 milyar 361 milyon lirayla rekor kırdı. En son haziran ayında yapılan ödeme 16,1 milyar lira olmuştu. Sadece KKM değil Yap-İşlet-Devret projeleri yani ‘ben yiyemedim sen ye projeleri’… Bu projelerden dolayı 2022 yılında imtiyazlı holdinglere ödenecek garanti ödemesi 70 milyar lirayı buluyor. KKM’ye 60 milyar, garanti ödemeleri 70 milyar ve bütçeden devletin borçlanmaları için faize ödenen para bu yılın ilk 7 ayında 151 milyar lirayı aştı. Bu yıl içinde faize yaklaşık 330 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Yani hepsini kabaca toplasanız faize, KKM’ye, 5 holdingin kasasına ve israfa 550 milyar lira ödenecek. Böyle olunca da dar gelirliye, çiftçiye, millete aktaracak kaynak kalmıyor; 5.7 milyon hane sosyal yardıma muhtaç, 11,3 milyon insan gıda yardımına muhtaç, 3,7 milyon abonenin elektriği kesik, 4 milyon haneye doğalgaz desteği, Halk ekmek kuyrukları kilometreleri buluyor, askıda ekmek uygulaması bütün fırınlara yayılmış, Ayçiçek yağı zincirle bağlanmış, bebek mamalarına alarm takılmış… Asgari ücret açlık sınırı altında + emekli maaşları açlık sınırı altında (halkın %45’i), halkın %85’i yoksulluk sınırı altında İcra dosya sayısı 25 milyona yaklaşmış.”İktidara defalarca davette bulunduğumuzu belirten Erbakan; “Kendilerini ‘Millî Görüş’ün faizci kapitalist düzene meydan okuyan, kaynakları ülke insanına yönlendiren ilkelerine davet ettik. Ekonomideki problemleri ve çözüm yollarını, Rahmetli Erbakan Hocamızın yaptığı gibi, hazırladığımız proje kitaplarımızla dikkatinize sunduk. Kaynak paketlerimizi açıkladık. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdik. “Bu memleket için güzel işler yapılacaksa ille de biz yapalım diye bir ısrarımız yok. Memleket için güzel işler yapılsın da kim yaparsa yapsın!” dedik. Siz bütün çağrılarımıza kulak tıkadınız. Çareyi günlük politikalarda, tek dişi kalmış medeniyetin ağzında aradınız. Faiz lobisine, bir kısım müteahhit lobisine kaynak aktarmakta aradınız. Kurtuluşu “Biden ile aynı karede yer alabilme” çabasında aradınız. “Stratejik Derinlik” adı altında sunulan, “Dış Politikada duvara toslama” yaklaşımında aradınız… Son olarak da binlerce Filistinlinin katili, çocuk katili İsrail’e yöneldiniz... Şimdi de “gemi batıyor, batarsak hep birlikte batacağız” diyorsunuz… Bu gemi evet batıyor ama bu gemiyi batıran sizlersiniz! Ancak geçmişte olduğu gibi Millî Görüş bugün de cankurtaran gibi yetişecek ve bu ülkeyi batmaktan kurtaracaktır.” ifadelerini kullandı.Erbakan, Türkiye'de büyük bir iktidar boşluğu olduğu kadar, büyük bir muhalefet boşluğu olduğunun da sıkça dile getirildiğini belirterek, “Bu kanaatin yaygınlaşmasının en büyük sebebi, 6'lı masa denilen tuhaf yapının arz ettiği acziyet görüntüsüdür. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde masa başındakiler dediğimiz 6 parti 6. kez bir araya geldi. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış? Aylardır “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” de “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı? Kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi? Ancak ‘altın günü yapar gibi toplanıp toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz. Neden mi fayda gelmez? Bir kısmı 10 seneden fazla AK Parti hükümetlerinde görev yaptılar, en kritik kararlara imza attılar. Şimdi çıkmış diyorlar ki 'Türkiye'yi biz kurtaracağız.' Madem kurtaracaktınız, onca yıl en kritik görevlerde bulunurken kurtarsaydınız. Masanın diğer tarafı CHP 28 Şubat'ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı, Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, Parti içinde LGBT Komisyonu kuran, 6 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek çağdışılıktır diyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran, 89-94 arasında bütün belediyeleri perişan eden Bunların hiçbirinden millete bir hayır gelmez” dedi.